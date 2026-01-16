Ecologistas en Acción lamenta los "60 años de inacción" frente a la contaminación radioactiva de Palomares (Almería)

Ecologistas en Acción reclama la descontaminación de Palomares (Almería). - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción ha criticado este viernes los "60 años de inacción" por parte de las administraciones públicas que se cumplirán este sábado con motivo del accidente aéreo entre naves de Estados Unidos que hizo que cayeran en Palomares (Almería) cuatro bombas termonucleares que, con su radioactividad, afectaron a los suelos de la zona donde aún existen 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas.

La entidad conservacionista ha asegurado que seis décadas después del incidente "la contaminación radiológica no solo persiste, sino que ha evolucionado hacia formas más peligrosas" puesto que parte del material liberado en 1966 "contenía plutonio-241, que durante su vida media útil de 14,3 años se transforma progresivamente en americio-241".

La conversión de "casi el cien por cien" del plutonio original en un elemento "más radiotóxico y más móvil en el medio ambiente" es visto por los ecologistas como un elemento "especialmente peligroso" ante su posibilidad de "inhalación". "Lamentablemente puede perdurar durante siglos, pues su vida media es de 432 años", han observado.

Ecologistas en Acción advierte que la no descontaminación del plutonio ha generado un "riesgo creciente de contaminación del aire", ya que el americio "puede resuspenderse en forma de partículas finas debido al viento, la sequía o cualquier movimiento de tierra asociado a obras y procesos de urbanización", según han defendido.

"Esta realidad convierte en especialmente irresponsable cualquier iniciativa urbanística en la zona sin haber resuelto previamente el problema radiológico", han sostenido desde Ecologistas en Acción, desde donde han solicitado formalmente su personación en el expediente del Proyecto de Urbanización del sector PA-4 de Palomares, promovido por la Junta de Compensación para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución PA-4, que actualmente se tramita por el ayuntamiento correspondiente.

CHARLAS Y EXPOSICIONES

En el marco del 60º aniversario, Ecologistas en Acción va a participar de diferentes acciones promovidas por colectivos y personas interesadas, desde presentaciones de libros, exposición de fotografías o charlas informativas en torno a Palomares.

Así, junto a otras organizaciones, han convocado un acto público "reivindicativo, de información y reflexión" denominado '60 años del accidente nuclear de Palomares' con una mesa redonda en la que se analizarán los "despropósitos gubernamentales" y la "deuda pendiente" con este núcleo.

En el evento, previsto para la tarde del 26 de enero en la Biblioteca Pública Provincial 'Francisco Villaespesa', se analizará la "inacción" gubernamental, los riesgos radiológicos actuales, los impactos ambientales y el "despropósito que supone urbanizar un territorio que arrastra una deuda histórica en materia de justicia ambiental".