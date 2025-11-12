Ecologistas acusa a Carboneras (Almería) de dilatar la revisión de licencia del Algarrobico para "evitar su demolición"

Archivo - Hotel construido en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Salvemos Mojácar ha acusado al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) de "seguir dilatando sine die" la revisión de oficio de la licencia del hotel del Algarrobico "con el fin de evitar la demolición" del establecimiento e, incluso, "de resucitar" el mismo.

La entidad conservacionista, que promovió con su acción la paralización de las obras ante los tribunales, ha afeado que el Ayuntamiento no haya cumplido en plazo el requerimiento efectuado el pasado 21 de octubre por el TSJA para remitir el expediente de revisión de la licencia al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que realice su dictamen previo. El Ayuntamiento alegó problemas de personal para dar cumplimiento a dicho requerimiento.

"El expediente no puede durar más de seis meses, comenzó el 11 de julio de 2025 por lo que caducará el 11 de enero de 2026", han incidido en un comunicado en el que apuntan que ya "es materialmente imposible" que el expediente se finalice antes de dicha fecha puesto que el CCA precisa de 30 días hábiles --mes y medio-- para emitir un informe, según han calculado.

Con ello, creen que "la táctica del Ayuntamiento de Carboneras es seguir dilatando el cumplimiento de las resoluciones judiciales y provocar la caducidad del expediente de revisión de la licencia lo que obligaría a empezar de nuevo otro expediente igual".

Desde Salvemos Mojácar han reclamado al TSJA medidas y penalizaciones "mucho más severas" para "forzar" al Ayuntamiento a "acatar la legalidad".