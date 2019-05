El ejercicio realizado Nacho Vergara, ganador del VIII Curso de Realismo y Figuración de Olula del Río (Almería)

Publicado 26/05/2019 15:38:37 CET

OLULA DEL RÍO (ALMERÍA), 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ejercicio realizado por el madrileño Nacho Vergara ha sido seleccionado como el ganador del VIII Curso de Realismo y Figuración de Olula del Río (Almería) que imparten anualmente en el Museo Ibáñez de la localidad Antonio López y Andrés García Ibáñez.

Según detalla el Ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa, en el curso han participado 38 personas y a su clausura el pasado viernes acudieron escultores como el cordobés José María Serrano.

Un curso del que Antonio López y Andrés García Ibáñez hacen una valoración alta, tanto por el gran nivel de los participantes, como por el ambiente de trabajo vivido durante los cinco días ya que "normalmente siempre el desnudo quedaba más malparado", pero este año "la proporción de desnudos interesantes que se han hecho es muy grande y tal vez eso sea lo más singular de esta edición", en palabras de García Ibáñez.

Por su parte, López afirma que de todos los talleres que han hecho en Olula el de este año ha sido en el que he notado una participación de artistas mejores, a lo que suma "lo positivas" que han sido las novedades que se han incorporado al trabajo en el taller, como las peanas sobre las que este año se han situado los bodegones, el colocar a la modelo no desnuda del todo y la incorporación del tema de las flores.

El acto de clausura en sí se inició con las palabras del director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y coordinador del curso, Juan Manuel Martín Robles, quien destacó especialmente sus agradecimientos tanto a Antonio López, Andrés García Ibáñez y los participantes, como a las instituciones que colaboran en la celebración de este curso, el Ayuntamiento de Olula y la Diputación de Almería.

Para el alcalde de Olula, Antonio M. Pascual, la importancia que para Olula tiene este taller y su repercusión económica en los establecimientos de la población se hace mostrar su "profunda satisfacción" por el hecho de que el Curso de Realismo y Figuración que se iniciaba en 2012 haya llegado ya a su octava edición "totalmente consolidado a nivel internacional, como demuestra el que año tras año lleguen a Olula del Río artistas de todo el mundo".

Por su parte, el patrono de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y director de marketing de la multinacional Cosentino, Santiago Alfonso, ha deseado que los participantes sigan visitando la localidad "como alumnos de futuras ediciones o como amigos de esta que es desde ya vuestra casa".

Tras las intervenciones institucionales, Martín Robles desveló las diez obras que habían sido consideradas por Antonio López y Andrés García Ibáñez como los mejores ejercicios realizados durante los cinco días de taller.

Estas han sido los bodegones de Antonio Lara Luque (Jerez de la Frontera, Cádiz), Eduardo Millán Sañudo (Jerez de la Frontera, Cádiz), Alberto Notario García (Irún, Guipúzcoa) y Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Sevilla); las flores de Luis Paltré Jiménez (Cabra, Córdoba), María del Carmen Ródenas de Rivera (Hellín, Albacete), Eva Ruiz García (Orihuela, Alicante) y YoshihikoYaegashi (Hanamaki-shi Iwate, Japón), y los desnudos de Ignacio Martínez Vergara [Nacho Vergara] (Madrid) y Jean Carlos Puerto Cascarano (Murcia).

Una vez reunidos junto a López, García Ibáñez, Pascual y Alfonso todos los pintores cuyos ejercicios habían sido seleccionados, el coordinador del curso anunció el nombre del artista cuya obra había sido considerada como la más destacada de todas: Nacho Vergara, un joven madrileño que, tras conocer la decisión, confesaba que haber estado en este curso he estado "muy a gusto". "He visto un calor humano que no he encontrado en otros talleres a los que he asistido", subrayó.

Como punto final al VIII Curso de Realismo y Figuración, García Ibáñez agradeció con palabras emocionadas a los participantes su presencia en el taller porque "sin vosotros no sería posible hacer esto, vosotros sois los verdaderos protagonistas" y expresó su deseo de que en mayo del próximo año se vuelvan para "pasar otros cinco días maravillosos, pintando y hablando de pintura".