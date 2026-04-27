Encuentran un cadáver en la playa de Las Salinas, en Cabo de Gata-Níjar (Almería)

Archivo - Imagen del paraje de las Salinas de Cabo de Gata. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha hallado este domingo el cadáver de una persona en la playa de Las Salinas, en una zona correspondiente al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Según han informado fuentes de la Comandancia de Almería a Europa Press, el hallazgo podría estar vinculado con la inmigración, si bien no se han precisado la identidad de la persona fallecida, la hora del hallazgo ni las circunstancias en las que ha aparecido el cuerpo.

Las mismas fuentes han señalado que por el momento no disponen de más información sobre el caso y que tampoco consta si pudiera haber otro cuerpo vinculado a este posible contexto migratorio.