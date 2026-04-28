Moreno: "No tener una mayoría de estabilidad sé positivamente que no es bueno para Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación del libro 'El camino del cambio' del periodista Héctor Barbotta en la Hacienda del Álamo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado que la noche del próximo 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, la vivirá con "tensión" y "nervios" porque, ha dicho, "te estás examinando ante los ciudadanos" y "sabes desde dentro lo bueno y lo malo que puede pasar". En este punto, ha incidido en que "no tener una mayoría de estabilidad sé positivamente que no es bueno para Andalucía, lo sé desde mis siete años y cuatro meses que llevo al frente del Gobierno andaluz y sé los riesgos que tenemos".

Así lo ha expresado Moreno en la presentación del libro 'El camino del cambio' (Editorial Almuzara), escrito por el periodista Héctor Barbotta, una biografía que recorre la trayectoria vital de Moreno desde sus raíces hasta que llegó al Gobierno andaluz y que describe determinados hitos de su trayectoria y también pasajes más personales.

Ha expresado que un domingo electoral hay "ilusión y miedo". "El trabajo de años, esfuerzo, sacrificio, no tuyo, de todo un equipo; las ilusiones, las esperanzas...", ha enumerado Moreno, que ha recordado que ha perdido elecciones y la "vasta experiencia de derrota" del PP en Andalucía, aunque ahora hayan vivido "experiencias de victoria"; mostrándose convencido de que "uno avanza cuando sabe perder" y de que todas esas tensiones "se olvidan en un minuto si consigues el objetivo".

El libro habla de aquella noche electoral de 2018 tras la que el PP logró por primera vez gobernar Andalucía, que Moreno vivió "con cierto escepticismo y moderación" y con "prudencia"; siendo consciente "del reto que suponía", ha dicho. "Porque está muy bien ser presidente, pero después hay que coger los mandos del 'Enterprise', de una comunidad de nueve millones de personas, con un presupuesto enorme, con muchos problemas heredados", ha apostillado.

Según el presidente del PP-A, la política "ha cambiado muchísimo, desde mi punto de vista a peor" y ha señalado que, aunque "siempre ha sido dura", ahora hay situaciones que antes no se daban. "El otro día en Córdoba, que dos chicas de 20 o 21 años se hagan una foto conmigo en un restaurante y le hagan un 'escrache digital' por eso, yo eso no lo había vivido nunca en Andalucía", ha dicho.

"Yo creo que la política ahora se ha vuelto más cruel, se ha vuelto más inhumana, se ha vuelto muy a corto plazo. La política es ya, lo quiero ya; y todos son golpes de efecto", ha aseverado Moreno, quien ha defendido que la política y la gestión debe ser "a medio y largo plazo".

Asimismo, ha considerado que ahora en política hay "demasiados elementos artificiales" y ha advertido del papel que está tomando la inteligencia artificial en las campañas electorales, como la que empieza esta semana. "A mí me da un punto de miedo", ha señalado el presidente andaluz, quien ha dicho echar de menos esa política "más artesanal", donde "todo era mucho más personal y donde estaba ese esfuerzo físico de la aproximación, de la cercanía".

"A mi me gusta la política pura, la política auténtica y los políticos puros y los políticos auténticos, para lo bueno y para lo malo. A mí un político me puede no gustar, pero si es auténtico lo respeto", ha expresado el presidente del PP-A, quien ha puesto como ejemplo Julio Anguita, que "era comunista, auténtico".

Al respecto, ha considerado que "los políticos nuevos que ya han nacido en esa época digital tienen tantos instrumentos que van perdiendo su propia personalidad; o sea, se van moldeando al entorno y ellos no modelan; o sea, un líder tiene que transformar la sociedad y llevarla hacia las pautas de mejoras", ha dicho.

Según ha advertido, "si no hacemos las cosas bien, podemos ver que la digitalización y la inteligencia artificial va a ocupar espacios electorales o mediáticos que creo que no van a ser positivos en términos democráticos".

Además, en una charla distendida, ha contado que llegó al PP no por herencia familiar, sino "como un elemento de rebeldía frente a un gobierno absolutamente mayoritario", el del PSOE, que "gobernaba todo y la alternancia no existía"; al tiempo que ha relatado también el cambio dentro del propio Partido Popular para abrirlo y aproximarse a espacios, como el mundo rural "absolutamente monopolizado por el PSOE" entonces.

"Eso fue primordial porque enseñamos el camino al partido a que había que abrir el partido, que el partido no podía ser de cuatro familias, que no podía ser de un sector determinado, que no era de nadie, sino que era de la sociedad", ha asegurado Moreno, quien ha dicho que siempre ha tenido claro que "la mayoría se construyen siempre ensanchando las bases sociales desde la convicción y desde la afectividad, la proximidad, la cercanía y desde el convencimiento de que se construye un proyecto mucho más sólido entre todos".

'EL CAMINO DEL CAMBIO'

Sobre 'El camino del cambio', Moreno ha destacado la profesionalidad de Barbotta y ha señalado que "no solo escribe una biografía, sino una crónica de una generación aspiracional, una generación que aspiraba, que tenía un sentimiento aspiracional de cambio".

El autor, por su parte, ha asegurado que le interesaba mostrar ese camino y analizar aspectos como la campaña electoral "tan peculiar" de 2018, donde el PP "se enfrentaba no solamente a intentar derrotar o conseguir desalojar al PSOE de Andalucía, sino también a superar a otras formaciones.

Asimismo, ha indicado los elementos en los que se agarró para este libro, que marcaron diferencia de Moreno, como era el factor geográfico; el origen humilde; el interés por el mundo rural; el convencimiento de que había espacios donde conseguir apoyos; y el carácter generacional.

Y es que desde la editorial han indicado que este libro "no es solo la historia de un dirigente, es la historia de una generación que quiso romper techos invisibles", entre los que se encontraba Moreno, que, apuntan, eligió como forma de hacer política, "frente a la hostilidad, la moderación, la constancia y la convicción de poder llegar a sectores más amplios de la sociedad".

