Endesa reforzará desde el 1 de julio la atención a incidencias y modernizará la red eléctrica en Almería

Representantes del Ayuntamiento de Almería, Endesa y la Junta de Andalucía, durante la reunión mantenida para abordar los cortes de suministro eléctrico en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha logrado el compromiso de Endesa para reforzar desde este miércoles, 1 de julio, los medios técnicos y humanos destinados a atender incidencias, especialmente durante el verano, y para poner en marcha un plan de mejora y modernización de las infraestructuras eléctricas de la ciudad durante los próximos doce meses.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el acuerdo se ha alcanzado en una reunión de trabajo mantenida este lunes con responsables de Endesa y de la Junta de Andalucía tras el requerimiento formal realizado por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, para exigir una "respuesta inmediata" ante los "reiterados cortes" de suministro eléctrico que afectan a distintos barrios.

En ese requerimiento, la regidora había reclamado a la compañía actuaciones de inversión, refuerzo y modernización de la red "que garantizara la continuidad y calidad del servicio".

Durante el encuentro, Endesa ha trasladado al Ayuntamiento una primera propuesta de inversiones y actuaciones sobre la red y las infraestructuras eléctricas, algunas de ellas coordinadas con el Ayuntamiento por su incidencia en la vía pública y en la planificación urbanística.

La compañía reforzará los medios técnicos y humanos para atender incidencias, con el objetivo de "reducir los tiempos de respuesta" y ofrecer una atención "más ágil" a los ciudadanos cuando se produzca cualquier interrupción del suministro.

En este sentido, tanto el Ayuntamiento como Endesa han recordado que, ante cualquier incidencia, es fundamental comunicarla en primer lugar al teléfono de averías de la compañía, 900 878 212, para activar cuanto antes los equipos técnicos.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha señalado que "el objetivo de esta reunión era que Endesa diera un paso al frente y concretara actuaciones para mejorar la calidad del suministro en nuestra ciudad".

Urdiales ha insistido en que estas actuaciones "deben traducirse en una mejora real para los vecinos" y ha recordado que el Ayuntamiento continuará con el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la compañía.

Durante la reunión, Endesa ha reiterado que una parte importante de las incidencias está relacionada con la sobrecarga de la red provocada por conexiones ilegales y el fraude eléctrico asociado, en muchos casos, a plantaciones de marihuana.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha vuelto a reclamar al Gobierno central y a la Subdelegación del Gobierno en Almería que refuercen los medios destinados a combatir estas actividades ilícitas, al considerar que "también forman parte de la solución al problema que sufren numerosos vecinos".