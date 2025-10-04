ERC pide en el Congreso blindar el honor de las víctimas ante documentales sobre casos como el de Gabriel Cruz

Archivo - La madre del niño Gabiel Cruz, Patricia Ramírez, durante la rueda de prensa en relación a su caso y su denuncia por supuestas irregularidades en la prisión donde cumple condena la asesina de su hijo. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario republicano, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que reclama reforzar las garantías legales del derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria ante la producción y difusión de documentales y series del género conocido como 'true crime', centradas en crímenes mediáticos como el asesinato en 2018 del pequeño Gabriel Cruz en Níjar (Almería).

Según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la iniciativa ha sido presentada por la diputada Pilar Vallugera y cuenta con el respaldo del portavoz Gabriel Rufián para su debate en la Comisión de Igualdad. El texto, consultado por Europa Press, advierte de que "la explotación mediática del dolor de las familias, sin su consentimiento ni participación, constituye una forma de revictimización secundaria" y recuerda que este fenómeno ha sido reconocido por organismos internacionales como la ONU y el Consejo de Europa.

La proposición recuerda el caso de Patricia Ramírez, madre de Gabriel, quien en 2024 emprendió una serie de acciones judiciales para frenar la producción y emisión de un documental el cual contaría con la participación directa de su asesina, Ana Julia Quezada, pese a que la misma cumple pena en la cárcel de Brieva (Ávila). La propia condenada llegó a alegar que los ingresos obtenidos con estas grabaciones servirían para cubrir la responsabilidad civil con la familia.

ERC subraya que este episodio evidenció las "grietas legales" que permiten a personas condenadas por delitos de "extrema gravedad" colaborar en producciones que "reabren heridas y vulneran la dignidad de las víctimas". El texto cita como referencia la legislación vigente en materia de honor, intimidad y protección de menores, pero advierte de que en la práctica los tribunales suelen dar prioridad a la libertad de expresión y de información, lo que deja a las familias en una situación de "desamparo" al no contar con mecanismos para impedir estas producciones.

La propuesta de ERC insta al Ejecutivo central a "impulsar las reformas normativas pertinentes para impedir la producción, difusión y reproducción" de este tipo de contenidos cuando no exista consentimiento expreso de las víctimas o de sus familiares, y a "impedir igualmente la participación" de personas condenadas en estos proyectos.

El caso del pequeño Gabriel Cruz, conocido como 'pescaíto', conmocionó al país tras su desaparición el 27 de febrero de 2018 en Las Hortichuelas de Níjar. Se organizó un amplio dispositivo de búsqueda que movilizó a cientos de agentes, voluntarios y vecinos durante doce días hasta que, el 11 de marzo, fue hallado sin vida, un crimen que impactó profundamente a la sociedad y que convirtió a Quezada en la primera mujer condenada en España a prisión permanente revisable.