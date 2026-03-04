Evacúan a dos guardias civiles heridos de una patrullera con una vía de agua en Cabo de Gata (Almería)

Archivo - Torre de Salvamento Marítimo en Almería. - CCOO - Archivo

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Guardia Civil han resultado heridos este miércoles cuando iban a bordo de la patrullera Río Jiloca a unas 2,5 millas de la costa de Cabo de Gata (Almería) tras sufrir un incidente con la embarcación, que ha sufrido una vía de agua.

Fuentes de Salvamento Marítimo han indicado a Europa Press que sobre las 13,00 horas se ha recibido un aviso en el que se alertaba de la existencia de dos heridos entre los cinco ocupantes de la embarcación, por lo que se ha movilizado la Salvamar Carina y el helicóptero Helimer 221.

Los afectados, con traumatismos leves, han sido finalmente rescatados por la patrullera Serviola, que se encontraba en las proximidades, por lo que desde el centro de coordinación de Salvamento en Almería se ha retirado el medio aéreo, toda vez que la salvamar ha remolcado la patrullera afectada.

Los heridos y la embarcación han sido trasladados hacia el Puerto de Almería, donde serán desembarcados por la nave auxiliar María Zambrano.