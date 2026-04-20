La FAAM y Cáritas Almería firman un convenio de colaboración para impulsar la inclusión laboral de personas vulnerables

La directora de Cáritas Diocesana de Almería, María Carmen Torres, y el presidente de la FAAM, Valentín Sola, tras la firma del convenio de colaboración. - CÁRITAS

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) y Cáritas Diocesana de Almería han suscrito un convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en materia de inserción formativa y laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo se desarrollará a través del Servicio de Intermediación Laboral del proyecto 'Inclusión+', impulsado por Cáritas de Almería en el Centro de Formación 'San Francisco de Asís', un "espacio de referencia" desde el que la entidad articula sus programas de formación, orientación e inserción sociolaboral.

Este convenio permitirá "fortalecer la colaboración entre ambas entidades" en ámbitos como la intermediación laboral, el desarrollo de prácticas no laborales y la participación en Programas de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES). Esto, según ha trasladado el organismo oficial de la Iglesia católica en una nota, favorecerá itinerarios de inserción "más amplios, coordinados y eficaces".

El Centro de Formación 'San Francisco de Asís' constituye una "herramienta clave" dentro de la acción social de Cáritas Diocesana de Almería. Desde este centro se acompaña a personas en situación de vulnerabilidad en sus procesos de capacitación, mejora de la empleabilidad y acceso al mercado laboral, al entender el empleo como "una vía fundamental para la autonomía personal, la dignidad y la inclusión social".

Con esta alianza, Cáritas Diocesana de Almería consolida una red de colaboración con entidades especializadas que permite "ampliar oportunidades y generar nuevas respuestas compartidas ante los desafíos de la exclusión social y laboral".

Tras la reciente firma del convenio, la directora de Cáritas Diocesana de Almería, María Carmen Torres, y el presidente de la FAAM, Valentín Sola, han mostrado su compromiso de seguir colaborando para poner en común sinergias que permitan una "estrecha colaboración dirigida a atender de manera directa a las personas más vulnerables de nuestro entorno".