Fernández-Pacheco llama a respaldar a Juanma Moreno en las urnas: "La mejor opción para Almería es su continuidad"

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en el acto de campaña. - PP ALMERÍA

RÁGOL (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido este lunes el voto para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de cara a la próxima cita electoral del 17 de mayo, durante un mitin comarcal celebrado en la localidad de Rágol. Fernández-Pacheco ha defendido la continuidad de Moreno al frente del Gobierno andaluz al considerar que "la mejor opción para la comarca y para la provincia es que vuelva a ser presidente en las mismas condiciones que en los últimos cuatro años", al tiempo que ha sostenido que "el cambio le ha sentado bien a Almería" y ha señalado los datos económicos como principal aval de su gestión.

Durante el acto, en el que también han participado el vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García, y el presidente del PP de Rágol, Miguel Rodríguez, ha destacado la evolución positiva de la provincia desde 2019. Según ha expuesto, Almería cuenta con 2.500 empresas más, 5.220 autónomos adicionales y 105.000 afiliados más a la Seguridad Social, subrayando que "nunca ha habido tanta gente trabajando y cotizando en Almería".

El dirigente popular ha señalado además que actualmente Almería cuenta con "más profesionales sanitarios, mejores hospitales, más centros de salud, mejor educación, menor tasa de abandono escolar y más recursos para la dependencia", y ha destacado inversiones en infraestructuras hídricas como "la limpieza del río Andarax, el colector o la depuradora de Canjáyar y Alhama". "Estos son datos objetivos que demuestran que merece la pena votar a Juanma Moreno porque a Almería le va mejor", ha insistido.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha recordado que el PP se comprometió a realizar "una campaña en positivo, sin dividir ni insultar", y ha asegurado que "no hace falta recurrir a la polarización para contar con el apoyo de la sociedad". En este sentido, ha criticado que "las campañas de PSOE y VOX cada vez se parecen más", porque "ambas se dirigen desde Madrid y ambas han renunciado a ganar las elecciones". "Todo el mundo sabe que la única posibilidad real para presidir la Junta se llama Moreno", ha afirmado.

El presidente provincial del PP ha defendido el modelo de "estabilidad" del Gobierno andaluz frente a otros escenarios políticos. "En Andalucía tenemos un Gobierno que gobierna y un Parlamento que legisla. Aquí no se pierde el tiempo en peleas y eso no ocurre con Pedro Sánchez", ha señalado.

"Lo que se decide el 17M es si queremos seguir avanzando con estabilidad o entrar en un escenario de pactos, ruido e incertidumbre. Almería no puede volver a ser una provincia incómoda para la Junta como ocurría con los gobiernos socialistas, cuando se castigaba a esta tierra con indiferencia y promesas incumplidas", ha afirmado.

Fernández-Pacheco también ha apelado a la movilización de todos los simpatizantes y cargos del partido en los últimos días de campaña. "Nos estamos jugando mucho y necesitamos que todos se conviertan en activos electorales hasta el domingo. El PP es un instrumento al servicio de la sociedad almeriense y mientras seamos útiles a Almería seguiremos trabajando con responsabilidad", ha concluido.

Por su parte, García ha puesto en valor el "cambio" experimentado por los municipios pequeños desde la llegada de Moreno a la Junta. "Nadie como el alcalde de Rágol conoce el cambio que se ha producido en Andalucía. Durante años los pueblos pequeños estuvieron olvidados por los gobiernos socialistas y desde 2019 se empezó a escuchar a sus alcaldes y a tenerlos en cuenta", ha afirmado.

El dirigente popular ha destacado que tanto la Junta como la Diputación "se están volcando con los municipios pequeños" y ha recordado iniciativas como la Estrategia 103 impulsada por la institución provincial para apoyar al mundo rural. "Necesitamos un Gobierno de Moreno para que los pueblos pequeños no se mueran. Hoy hay inversiones, servicios públicos e infraestructuras que antes no llegaban", ha señalado.

José Antonio García ha asegurado además que Ramón Fernández-Pacheco "es el mejor número uno posible para defender el mundo rural" y ha destacado que "gracias a su gestión se están consiguiendo cada vez más inversiones para los municipios pequeños". "Juanma ha acabado con el sectarismo de los gobiernos socialistas y hoy todos los alcaldes son atendidos por igual", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que el próximo 17M "se decide entre estabilidad y certidumbre o un gobierno condicionado por el ruido y el bloqueo".

Finalmente, el presidente del PP de Rágol ha asegurado que el acto celebrado en el municipio "refleja la fuerza de la comarca y el apoyo que Juanma Moreno tendrá el próximo 17M". Rodríguez ha recordado que "Andalucía ha cambiado porque hace siete años los andaluces confiaron en Juanma Moreno" y ha señalado que "aunque se ha avanzado mucho, todavía queda trabajo por hacer". "No podemos volver a etapas de bloqueo y políticas que no funcionan. Necesitamos seguir avanzando con estabilidad y responsabilidad para ayudar a autónomos, jóvenes y mayores", ha afirmado.

El dirigente popular ha puesto como ejemplo la actuación de la Junta en el río Andarax. "En 2009 las inundaciones se llevaron el colector y durante años los alcaldes de la comarca reclamamos una solución sin obtener respuesta del PSOE. Juanma Moreno ha invertido ocho millones de euros y hoy esa obra es una realidad", ha explicado.

Asimismo, ha destacado las labores de limpieza del río y ha asegurado que "ya se está actuando en los tramos más problemáticos". "No podemos arriesgarnos a perder todo lo conseguido. El futuro no se improvisa, se construye día a día trabajando y la única forma de defenderlo es llenando las urnas de votos al Partido Popular", ha concluido.