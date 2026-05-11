Los cinco candidatos llegan a la sede del debate de la RTVA por el 17M con una concentración reivindicativa en la puerta

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno, a su llegada al segundo debate ‘a cinco’ que se celebra dentro de la campaña electoral andaluza. A 11 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La Radio Televi - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía que participan este lunes, 11 de mayo, en el debate organizado por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo, 17 de mayo, han llegado ya a la sede de Canal Sur donde se va a celebrar, en la isla de la Cartuja de Sevilla, ante la que se han encontrado con una concentración reivindicativa que ha aglutinado a diferentes colectivos.

El Comité Intercentros de la RTVA había convocado a trabajadores y ciudadanía en general este lunes a "sumarse a las protestas para reivindicar la continuidad de Canal Sur y la prestación de un servicio público de calidad", según indicaba en un comunicado, y ello en el marco de tres jornadas de paros parciales convocadas en el seno de la plantilla de la radio televisión andaluza para este lunes, este martes y el próximo jueves, 14 de mayo.

De esta manera, desde el Comité Intercentros se invitaba a acudir "con tu pancarta, con tu colectivo, con tu marea a esta convocatoria en defensa del servicio público y de la democracia".

El primero de los candidatos en llegar ha sido el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha llegado en torno a las 20,10 horas vistiendo traje de chaqueta y una camiseta con el rostro del poeta granadino Federico García Lorca dibujado en ella que es diseño de la tienda de La Vecina, un negocio de Cádiz que apuesta por el comercio local.

Según han explicado desde Adelante, la elección de García Lorca tiene que ver "con la defensa de memoria histórica, cultura andaluza y Granada".

Al igual que el resto de candidatos, ha sido recibido al llegar por el presidente del consejo de administración de la RTVA, Rafael Porras; el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado; la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera; el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, y la directora de Servicios Informativos de Canal Sur, Carmen Torres, con quienes los participantes en el debate han posado en el 'photocall' de la entrada.

En declaraciones a los periodistas a su llegada, José Ignacio García ha trasladado un mensaje de apoyo a los trabajadores que se estaban concentrando.

Unos cinco minutos después ha llegado el candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, con traje oscuro sin corbata, camisa blanca y un lazo color rosa en la solapa de la chaqueta. En declaraciones a los periodistas en la entrada ha valorado el "buen ambiente previo al debate" con la protesta "en defensa de la sanidad pública".

Sobre las 20,35 horas ha llegado el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, quien viste traje de chaqueta con corbata de color "rojo vino de España", según ha comentado él mismo a su llegada a los periodistas, a quienes también ha indicado que va "a ganar el debate".

MONTERO SE DETIENE UNOS MINUTOS A SALUDAR A LOS CONCENTRADOS

Unos cinco minutos después ha sido el turno de la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, quien antes de entrar en la sede que acoge el debate se ha parado unos minutos a saludar a los concentrados.

Después, ya dentro del edificio de Canal Sur, ha comentado a los periodistas que el debate de este lunes es muy importante, porque en las próximas elecciones "nos jugamos los servicios públicos", y es importante que los ciudadanos tengan "criterio" de cara a votar. Montero, que ha elegido un vestido rojo para esta ocasión, ha explicado que entre quienes protestan le han dado ánimo y le han pedido, entre otras cuestiones, que no se olvide de la sanidad pública.

Finalmente, sobre las 20,55 horas ha llegado el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, con traje de chaqueta y corbata de color azul marino.

A su llegada ha comentado a los periodistas que esperaba que el debate transcurra con serenidad y sin muchas interrupciones, para llegar mejor al ciudadano que lo siga desde su casa.

