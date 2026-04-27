Fernández-Pacheco pide a quienes "no les guste lo firmado en Extremadura" que den "mayoría suficiente" a Moreno el 17M

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, participa en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía celebrado en la sala Varadero de la Autoridad Portuaria. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y cabeza de lista del PP por esta provincia en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido una "mayoría suficiente" para Juanma Moreno a aquellos electores a quienes "no les guste lo que se ha firmado en Extremadura" en relación a los pactos suscritos con Vox.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía que se ha celebrado en el edificio Varadero de la Autoridad Portuaria de Almería, donde ha reconocido que el gobierno autonómico encabezado por María Guardiola al final "se ve condicionado por el acuerdo" firmado con Vox.

"Creo que todos los que piensen que el gobierno de Juanma Moreno le ha sentado bien a Andalucía y quieran evitar esta situación (...) pues ya saben lo que tienen que hacer: darle a Juanma Moreno la mayoría suficiente como para que no tenga que iniciar procesos de negociación con nadie", ha apuntado el candidato 'popular', quien aspira a que su partido pueda seguir la senda de gobierno de los últimos cuatro años.

Así, ha reclamado una "mayoría suficiente" el día de las elecciones a quienes desean un gobierno de "estabilidad" y "normalidad", que puedan continuar su trabajo desde el comienzo de la legislatura, puesto que el proceso de negociación llevado a cabo en la comunidad autónoma vecina "ha llevado a una parálisis de la administración autonómica de prácticamente seis meses".

Ante la posibilidad de no reeditar su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, Fernández-Pacheco se ha mostrado convencido de que el presidente del PP-A cumplirá con sus compromisos para tratar de formalizar gobierno en solitario. "Puede parecer extraño en la España de hoy, pero afortunadamente quedan políticos como Juanma Moreno que lo hacen", ha dicho.

LA "PRIORIDAD" ES "VIVIR EN PAZ"

El dirigente 'popular' también se ha pronunciado en torno al concepto de 'prioridad nacional' introducido en los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón por parte de Vox. "La prioridad que tiene el gobierno del que yo formo parte es que los casi nueve millones de andaluces vivamos en paz", ha manifestado Fernández-Pacheco.

El también consejero de Agricultura ha manifestado la importancia de "no introducir en el debate político aspectos que a nadie importa y que solo crispan". "Yo no voy a contribuir a eso", ha atajado Fernández-Pacheco, quien aboga por poner por delante aquellas políticas que creen "empleo y riqueza".

"Hoy en día, la política nacional desgraciadamente está protagonizada por personajes a los que, me parece a mí, el interés general les importa bastante poco", ha deslizado el candidato, para quien estas figuras "viven muy pendientes de lo minúsculo que radica en su interés personal", según ha añadido.

Así, considera que hay determinadas "líneas rojas" que "ningún militante del PP va a cruzar nunca" en cuanto a los pactos que se firman para garantizar que los mismos no implican "un incumplimiento de la ley". "Nadie en su sano juicio firma algo ilegal y mucho menos un dirigente del Partido Popular", ha indicado a la hora de estimar que la formación únicamente "tiene que ser fiel" a sus propios principios.

"Somos un partido que se ha convertido desde hace ya muchos años en el mejor representante de la sociedad de la que sale y a la que sirve", ha explicado para poner Almería como ejemplo de una "sociedad diversa" en la que "convivimos en paz" y en la que hay "altísimos porcentajes de población inmigrante" en varios de sus grandes municipios.

