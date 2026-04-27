Pacheco critica una regularización de inmigrantes "precipitada" y "caótica" en Almería: "Crea tensiones y crispación"

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, participa en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía celebrado en la sala Varadero de la Autoridad Portuaria. - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y cabeza de lista del PP por esta provincia en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado este lunes que el Gobierno central haya puesto en marcha el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes de manera "desordenada", "precipitada" y "de forma totalmente caótica", hasta el punto de que en Almería ha provocado una situación en la que las propias ONG han tenido que "cerrar las puertas" porque "no dan abasto".

Durante los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, Fernández-Pacheco ha precisado que no está en contra de este tipo de medidas, pero sí de que se hagan "sin contar absolutamente con nadie", al entender que ese planteamiento deriva en una "situación de tensión" que "algunos aprovechan para tensionar todavía más" y para "fracturar y dividir", hasta llevar a "un escenario de crispación".

El candidato 'popular' ha considerado que una política de inmigración "lo suficientemente importante" debería contar con "el debate adecuado en las Cortes Generales" y con un "consenso social y político". Sin embargo, ha reprochado que, en este caso, se haya "hurtado ese debate", se haya impuesto el proceso y "no se habla con nadie".

El también consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha puesto como ejemplo la situación registrada en la capital y ha aludido a la alcaldesa, María del Mar Vázquez, presente en el acto, para sostener que el Ayuntamiento se ha encontrado con una situación de "caos" sin que nadie le comunicara previamente el alcance del proceso.

En este punto, Fernández-Pacheco ha valorado la colaboración para habilitar una nave en el entorno del puerto de Almería con el fin de ordenar la atención a los usuarios. Así, ha expuesto que la alcaldesa ha decidido "echarse sobre su espalda un problema que desde luego no debiera ser suyo" y ha apuntado que, con ese espacio, "todas las organizaciones van a trabajar de forma cómoda" y los inmigrantes van a poder acudir "de manera ordenada".

LA INMIGRACIÓN, "UNA REALIDAD"

Preguntado por si el proceso ha pasado de ser una oportunidad a convertirse en un inconveniente, el titular andaluz de Agricultura ha defendido que la inmigración en Almería es "una realidad" que debe gestionarse con los servicios públicos correctamente dimensionados.

Para ello, ha señalado la necesidad de conocer "cuántas personas vienen" y "en qué trabajo van a desempeñar su función" para ajustar las soluciones de vivienda, la escolarización, la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales.

"Eso se dimensiona teniendo orden, y no desorden, que es lo que tenemos hoy en día", ha afirmado. En esa línea, ha defendido que todas las personas sean "bienvenidas" y reciban los servicios que les corresponden "como tiene que recibir una persona en el siglo XXI, como en un país occidental", pero ha insistido en que para ello es necesario "hacer las cosas bien".

Fernández-Pacheco también ha aludido a las imágenes de Canarias "de cada verano", a las imágenes de Ceuta y Melilla y al "lío político" que se produce cada vez que llega una crisis migratoria, una gestión sobre la que ha señalado que "nadie puede sentirse orgulloso".