Montero, Maíllo y García llegan al debate a cinco con símbolos alusivos al cáncer de mama tras la crisis de los cribados

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García (c), a su llegada al primer debate de las elecciones autonómicas del 17M celebrado por RTVE. A 04 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).Radio Telev - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los partidos con representación en el Parlamento ya se encuentran en el Centro Territorial de RTVE Andalucía, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, para participar en el debate electoral que se emitirá a partir de las 21,45 horas de este lunes, en el cuarto día de la campaña por los comicios autonómicos del 17 de mayo.

Tanto la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, como los cabezas de cartel de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, José Ignacio García, han coincidido en portar símbolos alusivos al cáncer de mama tras la crisis de los cribados registrada en la sanidad andaluza el año pasado.

Los candidatos han ido llegado cada diez minutos, desde poco antes de las 20,30 horas a las 21,00 horas, de menor a mayor representación en el Parlamento. Así, el primero en llegar, que se ha adelantado un poco respecto al horario previsto, ha sido el candidato a la Junta de Adelante Andalucía, José Ignacio García, a quien han seguido, consecutivamente, los candidatos de Por Andalucía, Antonio Maíllo; de Vox, Manuel Gavira; del PSOE-A, María Jesús Montero, y, por último, el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

José Ignacio García ha llegado al debate con una camiseta blanca "con los nombres de las 2.317 mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama haciendo un mapa de Andalucía", un "diseño original" de diseñador sevillano Bernar SF y hecha por los jerezanos Gloria Vendimia, según han informado desde su partido.

Con este "gesto simbólico", García, que ha mostrado la camiseta en el 'photocall' a los medios de comunicación, pretende hacer "un homenaje a las mujeres con cáncer de mama y para reivindicar que no se olvide lo que ha pasado en Andalucía con los cribados", según la formación. Encima de la camiseta llevaba americana en tono oscuro.

Por su parte, Antonio Maíllo, con camisa blanca, llevaba en su americana oscura un lazo rosa, regalo de Amama, "símbolo de lucha y decencia". Al igual que el candidato de Adelante, ha llegado en taxi al centro de RTVE-A.

María Jesús Montero, con un conjunto de blazer y pantalón verde, el mismo que lleva puesto en los carteles electorales, lucía en su muñeca una pulsera rosa regalo de la asociación Amama Huelva que le dieron en un acto en Gibraleón.

El candidato de Vox y Juanma Moreno han llegado con vestimentas similares; en concreto, trajes de chaqueta oscuros y corbatas verdes.

Cada uno de ellos ha posado en el 'photocall' junto a la directora del Canal 24 Horas, Cristina Ónega; al jefe de Informativos de RTVE, Jon Ariztimuño; a la consejera en el consejo de administración de RTVE Mercedes de Pablos, y al director del centro territorial de RTVE-A, Diego Garcés.

Todos los candidatos han llegado acompañados por miembros de sus equipos más cercanos, como el secretario general del PP-A y coordinador de campaña, Antonio Repullo, en el caso de Juanma Moreno, y la vicesecretaria general del PSOE-A y cabeza de lista por Huelva, María Márquez, en el caso de María Jesús Montero.

Para seguir el debate 'in situ' en el centro territorial, se han acreditado más de 30 periodistas de 15 medios de comunicación distintos.

CONTENIDO DEL DEBATE

El debate 'a cinco' en RTVE va estar presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se va a emitir en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, a las 21,45 horas aproximadamente, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Tendrá una duración de 90 minutos. Al principio del debate, cada candidato dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta '¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?'.

A continuación el debate incluirá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos: 'Economía: empleo, vivienda e infraestructuras'; 'Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración'; y 'Financiación autonómica, pactos y regeneración'. En el turno final, el considerado 'minuto de oro', cada candidato dispondrá de un minuto para pedir el voto.



