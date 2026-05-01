Fernández-Pacheco (PP) pide "votar a Juanma Moreno" para seguir la senda de "cambio, estabilidad y confianza"

El cabeza de lista del PP al Parlamento andaluz por Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en el arranque de la campaña electoral. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Parlamento de Andalucía por Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido el voto para Juanma Moreno en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo para "consolidar el cambio político en Andalucía" y seguir la senda de "estabilidad" y "confianza" iniciada hace siete años.

El candidato ha participado en el arranque de la campaña con la tradicional pegada de carteles en un acto en el que ha estado acompañado por el conjunto de la lista. Bajo el lema 'La fuerza de Andalucía', el cartel de los 'populares' se centra en la imagen de Moreno con el mensaje 'Juanma presidente'.

"Si pensáis que el cambio político en Andalucía le ha sentado bien a Almería, tenéis que votar a Juanma Moreno", ha insistido el aspirante almeriense, quien ha reclamado un apoyo masivo para revalidar al actual presidente andaluz en el cargo.

Asimismo, ha apelado al futuro de las familias almerienses. "Si queréis un mejor futuro para vuestros hijos y nietos, el próximo 17 de mayo hay que votar a Juanma Moreno", ha añadido.

El partido afronta la campaña "con alegría e ilusión" y con las vistas puestas en lograr una mayoría suficiente que permita "seguir impulsando el crecimiento de la provincia". Serán 15 días "intensos y apasionantes" en los que el PP recorrerá "toda Almería para explicar la gestión realizada en la Junta durante los últimos siete años, así como los proyectos en marcha y las propuestas de futuro".

Fernández-Pacheco también ha destacado los datos de empleo en la provincia, coincidiendo el inicio de campaña con el Día Internacional del Trabajador, y ha valorado la evolución del mercado laboral, con más de 53.700 ocupados en la provincia desde 2019 y una reducción de la tasa de paro en 21,2 puntos.

El candidato del PP ha asegurado que su formación concurre a las próximas elecciones "convencida de ser la mejor opción para el conjunto de los andaluces", y ha destacado el "liderazgo" de Moreno al afirmar que el PP cuenta "sin duda con el mejor candidato una persona que se comprometió con los andaluces, de manera muy especial con los almerienses, y que ha cumplido".

"Juanma Moreno ha bajado los impuestos siete veces, ha incrementado el número de docentes y sanitarios, y ha impulsado inversiones históricas en colegios, institutos, centros de salud, hospitales y recursos destinados a la atención de personas dependientes", ha dicho.

Asimismo, ha resaltado el "desbloqueo" de infraestructuras fundamentales para la provincia de Almería. "Se han puesto en marcha proyectos de los que se llevaba hablando décadas, como la autovía del Almanzora, el soterramiento del AVE en la capital o la integración puerto-ciudad", ha señalado.

Además, ha incidido en la apuesta del Ejecutivo andaluz por la conservación del patrimonio histórico, recordando actuaciones como "los seis millones de euros invertidos en el castillo de Vélez-Blanco o los más de once millones destinados a la Alcazaba", lo que, a su juicio, evidencia "un compromiso sin precedentes con la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio".

"CERCANÍA INSTITUCIONAL"

Por su parte, la secretaria general del PP de Almería, María del Mar Vázquez, ha subrayado el cambio en la relación entre la Junta y el Ayuntamiento en los últimos años, y ha destacado una mayor cercanía institucional y colaboración desde que Juanma Moreno gobierna Andalucía.

Vázquez ha señalado por último que Almería "no puede parar" y ha apelado a la movilización del electorado el próximo 17 de mayo, una cita en la que, según ha explicado, "Almería y Andalucía se juegan mucho" y en la que el PP aspira a consolidar una mayoría que garantice estabilidad y progreso.