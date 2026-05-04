Fernández-Pacheco (PP) reivindica que la inclusión "no es una política sectorial, sino una forma de hacer política"

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención en el acto. - PP ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que la inclusión "no es una política sectorial, sino una forma de hacer política", basada en la idea de que "todas las personas son válidas, tienen derecho a participar en la sociedad y a acceder a los servicios públicos, con independencia de su capacidad intelectual, física o sensorial".

Así lo ha manifestado durante una merienda celebrada este lunes por la tarde en El Ejido, en la que también han participado la candidata Julia Ibáñez; el secretario general del PP de Almería, Francisco Bellido, y el presidente del PP de El Ejido, Francisco Góngora. En este encuentro, Fernández-Pacheco ha explicado que esta visión de la inclusión se está aplicando desde el Gobierno andaluz de Juanma Moreno mediante medidas como el incremento del presupuesto en dependencia, la reducción de las listas de espera a mínimos de los últimos 15 años y la mejora del precio por hora del servicio de ayuda a domicilio.

Asimismo, ha puesto en valor estos encuentros con colectivos sociales que el PP está desarrollando por toda la provincia, señalando que "lo más importante es escuchar a la sociedad, conocer cómo valoran las políticas públicas y recoger propuestas de mejora para la próxima legislatura".

Fernández-Pacheco ha insistido en que "un sector como el de las personas con discapacidad necesita más que ningún otro la estabilidad política y social que actualmente disfruta Andalucía", y ha destacado que en Andalucía "cuando una cuestión se considera importante, se aprueba en el Parlamento y se ejecuta desde el Gobierno andaluz", algo que, a su juicio, "no se puede perder".

En este sentido, ha agradecido la participación de los asistentes y ha garantizado que la inclusión real, la integración y la participación "son una máxima que se aplica en todas las consejerías de la Junta". Como ejemplo, ha citado la decisión anunciada por Moreno de que la administración autonómica asuma los gastos del medicamento Vijuvek para personas con piel de mariposa, una medida que ha definido como "política útil, que atiende problemas concretos y ofrece soluciones reales".

Por su parte, el presidente del PP de El Ejido, Francisco Góngora, ha destacado el compromiso del PP desde "todas las administraciones" con la inclusión, impulsando nuevos centros y espacios gestionados por el tercer sector.

Góngora ha destacado que en el municipio existen varios ejemplos de esta "apuesta" por la inclusión. Entre ellos, ha mencionado la cesión de suelo municipal y el respaldo de la Diputación, que ha permitido redactar el proyecto para que la Asociación Down El Ejido construya un centro multidisciplinar; la ayuda de cerca de 600.000 euros concedida por la Junta al centro de día de la Asociación Vivir, destinado a personas con daño cerebral; y el proyecto de un centro social, cultural y deportivo en la nave Ejidomar, que contará con una inversión de 3,29 millones de euros e incluirá espacios adaptados para terapias, formación y deporte inclusivo.

A estas iniciativas se suma el nuevo centro de día de El Ejido, con una subvención autonómica de 1,1 millones de euros, actualmente en ejecución, que contará con 40 plazas y modernas instalaciones accesibles y sostenibles. "El Ejido avanza con más oportunidades, más inclusión y mayor estabilidad gracias al liderazgo de Moreno", ha afirmado Góngora, quien ha concluido subrayando que "el futuro exige continuidad, certezas y un gobierno centrado en soluciones".