El festival 'Almerijazz' de Almería sale a la calle con una fiesta alrededor del swing y la banda 'O Sister!'

ALMERÍA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Jazz 'Almerijazz' se ha convertido este domingo, al mediodía, en una "gran fiesta" alrededor del 'swing', la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica, con la banda sevillana 'O Sister!' como maestra de ceremonias.

Según ha destacado el Ayuntamiento almeriense en una nota, el público "se ha entregado" durante hora y media a la actuación de esta "excelente" banda que rinde homenaje a los grupos femeninos de aquella época.

Además, el público que ha asistido a esta actividad ha bailado gracias a la participación de la asociación almeriense 'Al swing y al cabo', que "no ha parado de moverse, mostrando también su calidad y talento con las coreografías", según han resaltado desde el Ayuntamiento.

'O Sister!', según apunta también el Consistorio almeriense, destaca por la calidad vocal de Paula Padilla --voz contralto y ukelele--; Helena Amado --voz soprano--; y Marcos Padilla, voz tenor. Le ponen el ritmo Matías Comino, guitarras y bajo; Camilo Bosso, contrabajo; y Pablo Cabra, encargado de la batería y las percusiones.

Sobre el escenario del Anfiteatro de la Rambla, 'O Sister!' ha recreado la "edad de oro" del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica, protagonizando así "toda una fiesta matutina de entrada libre, con un repertorio muy completo" donde no han faltado temas de sus discos publicados hasta la fecha como 'I fell in love with New Orleans' o 'I'm gonna sit right down', además de otras canciones de su último disco hasta la fecha, titulado 'Nobody Cares', donde destaca una de las canciones de los bises, su particular homenaje a 'Joséphine Baker'.

El festival 'Almerijazz' se enmarca en el otoño cultural puesto en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con la producción de Manantial de Músicas y con la colaboración de numerosas empresas y administraciones.

PRÓXIMAS CITAS

Las entradas para todo el festival están ya a la venta tanto en la taquilla municipal que está situada en el interior del Teatro Apolo como en la web del Área, que es 'https://almeriaculturaentradas.es/'.

Este nuevo "relanzamiento" del festival va acompañado de una web dedicada exclusivamente a toda su programación --'https://almerijazz.com/'-- donde se puede acceder a toda la información de una manera "directa y sencilla", según valoran desde el Ayuntamiento.

En el marco del mismo festival, este domingo, a las 19,00 horas, en el Auditorio, está programada una actuación de María Schneider y la Big Band Clasijazz, que contará, entre otros, con Rita Payés, Enrique Oliver, Julián Sánchez, Daahoud Salim, Pedro Cortejosa y el acordeonista internacional Philippe Thuriot.

Ya el próximo miércoles, 8 de noviembre, a las 21,30 horas, el protagonismo en la sala Clasijazz será para Juan Saiz Quartet, compuesto por Juan Saiz al saxofón, Marco Mezquida al piano, Álex Reviriego al contrabajo y Genís Bagés a la batería.

Para el viernes, 10 de noviembre, a las 20,30 horas, está programada en el Auditorio la actuación de Andrea Motis Trío --con Andrea Motis en voz y trompeta, Josep Traver en la guitarra y Giuseppe Campisi al contrabajo-- y, finalmente, el domingo, 12 de noviembre, ofrecerá un concierto a las 19,00 horas en el Auditorio la Big Band Clasijazz con el proyecto de Dani Piedra, 'Jazzing Pop 80' Classics'.

Este pasado sábado día 4, por la noche, fue el turno del concierto de Antonio Gómez Quartet con Pere Bujosa Trío en el Teatro Apolo, en el marco del mismo festival, donde el grupo liderado por Pere Bujosa, acompañado por Lluís Naval a la batería y David Hervalejo en el piano, hizo oscilar su repertorio entre referencias al rock, el blues, el 'rhythm and blues', el folclore e incluso la electrónica en una mirada poliédrica que "sorprendió y conquistó" al público asistente, según han valorado desde el Ayuntamiento de Almería.