La Geoda de Pulpí (Almería) avanza en su candidatura para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco

Archivo - Cristales gigantes de yeso de la Geoda de Pulpí (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA/MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 99º Consejo de Patrimonio Histórico ha decidido que la Geoda de Pulpí (Almería) sea una de las próximas candidaturas que España presente a la fase de informe preliminar de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Durante la sesión de este viernes 10 de abril se ha decidido que este bien pase a la fase, según el nuevo procedimiento establecido por Unesco desde este mismo año, antes de su presentación formal ante el organismo internacional, según ha informado el Ministerio de Cultura en una nota.

La Geoda Gigante, descubierta en 1999, se encuentra en el interior de la Mina Rica de la Sierra de Aguilón en Pulpí (Almería), que estuvo en activo hasta los años 60. En su interior se conservan numerosos elementos de interés geológico y mineralógico.

Uno de los valores singulares que presenta la Geoda de Pulpí es la formación de cristales de yeso de gran tamaño que pueden alcanzar decenas o incluso centenas de kilogramos, una circunstancia excepcional en el ámbito geológico al haberse dado bajo condiciones fisicoquímicas muy concretas y estables durante decenas de miles de años.

La Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco considera patrimonio natural a aquellas formaciones físicas y biológicas con un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, así como a los espacios que constituyen hábitat de especies amenazadas o que poseen relevancia en materia de conservación.

La candidatura del monumento natural andaluz, que entró en la Lista Indicativa en enero de 2025 bajo el título 'Geoda de Pulpí: luz en la oscuridad', requiere un "exhaustivo trabajo técnico y formal" para constatar la existencia de ese valor universal y reclamar un amplio paquete de medidas de gestión patrimonial.

Su inclusión supondría el segundo reconocimiento de la Unesco a un bien del patrimonio mundial natural de Andalucía, junto al Parque Natural de Doñana. Se sumaría además a los ocho bienes andaluces ya incluidos en la lista, entre ellos la Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada, el centro histórico de Córdoba, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla, las pinturas rupestres del Arco Mediterráneo, los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza, el sitio de los dólmenes de Antequera y la ciudad califal de Medina Azahara.

La reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, órgano colegiado en el que participan todos los responsables en materia de patrimonio cultural de las comunidades autónomas y que preside la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, se celebra desde este jueves en Sigüenza (Guadalajara). En los próximos meses la Unesco comunicará si ambas candidaturas quedan admitidas para su evaluación en 2027.