Presentada la candidatura transnacional 'Lugares de Adriano',de tálica, Grecia e Italia, al Sello de Patrimonio Europeo

Detalle de La Casa de los Pájaros, en el complejo arqueológico de Itálica, en el término municipal de Santiponce. - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Patrimonio Histórico ha decidido presentar, a iniciativa de la Junta de Andalucía, 'Lugares de Adriano: valores clásicos de Europa' al Sello de Patrimonio Europeo, una candidatura transnacional que conforma el conjunto arqueológico de Itálica, en Santiponce (Sevilla), junto con Italia y Grecia.

La candidatura está integrada por tres enclaves arqueológicos ligados a la figura del emperador Adriano: Itálica, la ciudad hispalense en la que nació Adriano; Villa Adriana, el complejo residencial y político fundado por el emperador para acoger su gobierno en los últimos años de su dominio; y Atenas, donde el emperador fundó un barrio con su nombre, detalla la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En la actualidad, hay 80 lugares declarados Sello de Patrimonio Histórico, cinco de ellos en España: el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, el Parque Minero de Almadén, la Residencia de Estudiantes, el Archivo de la Corona de Aragón y el Centro Cultural La Nau, sede histórica de la Universidad de Valencia.

Además, España forma parte del Sitio Transnacional 'Sitios de Paz' a través del municipio de Alcañices.

El 99º Consejo de Patrimonio Histórico ha decidido también que el Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza (Guadalajara) y la Geoda de Pulpí (Almería) sean las próximas candidaturas que España presente a la fase de informe preliminar de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Durante la sesión de esta mañana se ha decidido que estos dos bienes pasen a esta fase, según el nuevo procedimiento establecido por Unesco desde este mismo año, antes de su presentación formal ante el organismo internacional.

La reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, órgano colegiado en el que participan todos los responsables en materia de patrimonio cultural de las comunidades autónomas y que preside la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, se celebra desde este jueves en Sigüenza (Guadalajara).