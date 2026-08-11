El Gobierno asegura que "está trabajando con Marruecos" para que los menores en Ceuta "vuelvan con sus familias"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en la visita a las obras de la estación intermodal de Almería. - MARIAN LEÓN / EUROPA PRESS

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que se "está trabajando junto a Marruecos" para que los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta "vuelvan con sus familias".

"Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos", ha destacado el ministro en una atención a los medios este martes en Almería.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno ha identificado a 1.527 menores en la ciudad autónoma y ha puesto en valor la "cooperación" con el ejecutivo ceutí para que "tengan una acogida respetuosa con los derechos humanos".

"Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, vamos a proteger el interés superior del menor y vamos a actuar con humanidad", ha reiterado.

En paralelo, ha defendido la gestión del Gobierno central y ha subrayado que "se está trabajando para que Ceuta pueda recuperar la normalidad". "Estamos dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta", ha remarcado.

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha dirigido a los migrantes del continente africano este martes y les ha advertido de que no entren de forma irregular en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque serán devueltos a sus lugares de origen.