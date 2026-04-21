El Gobierno autoriza la licitación de la estación de AVE Vera-Almanzora, en Almería, por 15,69 millones de euros

Diseño de la estación de AVE Vera-Almanzora para Vera (Almería). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV, la construcción de la nueva estación de Vera-Almanzora, en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, por un valor estimado de 15,69 millones de euros (IVA no incluido).

La nueva estación se ubicará al sur del término municipal de Vera y dará servicio a las circulaciones de largo recorrido que se presten dentro del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, según ha indicado Transportes en una nota.

La instalación facilitará el acceso al ferrocarril a los habitantes de los municipios del entorno, "de una gran proyección económica y turística".

Para salvar la diferencia de cotas entre el edificio de la estación, situado sobre el terreno, y la plataforma ferroviaria que se encuentra a una altura aproximada de 8,6 metros sobre el mismo, el acceso a los andenes se realizará de abajo hacia arriba a través de un paso inferior conectado con el nuevo vestíbulo.

La estación, con una superficie de 1.850 metros cuadrados, contará con un vestíbulo principal, zona de embarque, área de información, venta de billetes y atención al cliente para diferentes operadores ferroviarios, aseos, vestuarios, local comercial, oficinas, almacenes y cuartos de instalaciones.

También se ubicarán en el edificio el control de accesos a la estación, los sistemas de comunicaciones y la conexión con los andenes.

Además del edificio de la estación, el contrato comprende los acabados y revestimientos del paso inferior, de los andenes, que tendrán una longitud de 450 metros, y sus marquesinas de protección.

Incluye también todas las instalaciones necesarias, así como los medios de elevación mecánica para la conexión estación-andén, esto es, cuatro ascensores, cuatro escaleras mecánicas, dos escaleras fijas y cuatro escaleras de emergencia en andenes.

Además, Adif AV ejecutará la urbanización exterior de la estación y un aparcamiento con al menos 150 plazas --ampliable hasta 200--, así como diversos espacios auxiliares: paradas de autobús y taxi.

Asimismo, se ejecutará un vial de acceso rodado a la nueva estación y un vial provisional de acceso a las obras, que conectará el enlace situado en el kilómetro 8,05 de la autovía A-352 con el vial de acceso rodado a la nueva estación.

Fue en marzo de 2023 cuando Adif Alta Velocidad adjudicó el contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de la nueva estación de Alta Velocidad de Vera-Almanzora, dentro del Corredor Mediterráneo, a la empresa Saitec por un importe de 727.479,89 euros, IVA incluido.

El contrato contemplaba un plazo de ejecución de 30 meses en sus dos etapas de 18 y 12 meses, respectivamente. El órgano de contratación de Adif recibió hasta nueve ofertas para efectuar estos trabajos que salieron a concurso por 955.324,86 euros de cara a realizar un nuevo proyecto para la estación, ya que en 2011 se encargó también un trabajo con el mismo propósito aunque no llegó a materializarse. Las últimas previsiones señalaban 2026 como año de su puesta en uso.

CONTINUO IMPULSO A LA LAV

Adif AV impulsa diversas actuaciones para completar la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo. Así, ya ha finalizado o tiene en construcción todos los tramos de la plataforma ferroviaria de la línea.

También progresa en los trabajos de electrificación, con la construcción de la subestación de Totana y sus centros de autotransformación, al tiempo que se avanza en el tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca y recientemente se ha adjudicado la electrificación del tramo Lorca-Almería.

Además, Adif AV ya tiene contratado el despliegue del resto de equipos y sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS).