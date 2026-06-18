Gobierno y Junta se reunirán el próximo martes en la comisión mixta sobre El Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería)- Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y la Junta de Andalucía tienen previsto reunirse el próximo martes en el seno de la comisión mixta creada bajo un protocolo en 2011 para abordar la demolición del hotel situado en la playa de El Algarrobico y restaurar el paraje natural situado en el Parque Natural de Cabo de Gata.

Fuentes del Gobierno andaluz han confirmado a Europa Press que la cita, convocada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ya que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del órgano, se desarrollará a partir de las 11,00 horas por videoconferencia.

Se prevé que por parte de la Junta de Andalucía acudan los viceconsejeros de Fomento y de Sostenibilidad, Marío Muñoz-Atanet y Sergio Arjona, respectivamente; así como la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, el director general de Ordenación del Territorio, José Andrés Moreno, así como técnicos de la Consejería de Sostenibilidad, mientras que por parte del Estado acudirán responsables y técnicos de la Dirección General de la Costa y el Mar así de Transición Ecológica.

Si bien la idea inicial era convocar dicho órgano una vez que el Pleno de Carboneras aprobara este miércoles la propuesta para anular la licencia de obras del hotel promovido por Azata del Sol conforme a la sentencia judicial dictada por el TSJA en 2021, el aplazamiento de esta cuestión apoyado por dos ediles no adscritos y cinco del PSOE han hecho cambiar los planes.

Con ello, el Ayuntamiento tiene previsto elevar tanto al TSJA como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) el acta del Pleno en el que se decidió dejar sobre la mesa el acuerdo para saber cómo proceder, sin que por el momento se atisbe una fecha cierta para convocar de nuevo una sesión.

En este sentido, la portavoz en funciones de la Junta de Andalucía, Carolina España, ya avanzó este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el encuentro se convocaría en cuestión de "días" para "exigir explicaciones", "soluciones" y "responsabilidades" a los socialistas sobre lo ocurrido.

Cabe recordar que fue el Gobierno, principalmente a través del Miteco, el que urgió la convocatoria de una reunión del órgano después de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) emitiera el 22 de mayo un dictamen favorable a declarar nulo el permiso municipal que, bajo gobierno socialista, otorgó el Ayuntamiento en enero de 2003.

El Consultivo concluía que la licencia resultaba "nula de pleno derecho" principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

COMPROMISOS

El protocolo articula los compromisos adquiridos por cada una de las partes de cara a restituir la legalidad urbanística y medioambiental en el paraje de El Algarrobico, de modo que el Gobierno se encargará de la financiación de la demolición de la edificación, de acuerdo con el plan conjunto que desarrollarán ambas administraciones.

Por su parte, corresponderá a la Junta de Andalucía de conformidad con las disponibilidades presupuestarias y con el plan conjunto citado, a abordar el desescombro y correcta gestión de los residuos que esta demolición genere.

Ambas partes ponen de manifiesto su interés en la restauración del espacio litoral sobre el que en la actualidad se sitúa el edificio, devolviéndole las características naturales originarias, promoviendo el desarrollo sostenible de la zona que compatibilice la conservación y protección del medio natural.

Este compromiso incluye una adecuada ordenación costera que asegure la integridad y los valores ecológicos del dominio público y sus zonas adyacentes, de acuerdo con el plan conjunto que desarrollen ambas administraciones y en virtud del acuerdo de cofinanciación que deberán alcanzar a tal efecto.

En aras a compatibilizar el objetivo de protección del medio ambiente y el de creación de empleo --fundamentalmente, de empleo juvenil-- ambas administraciones adoptarán un plan para el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que incluirá el establecimiento en el mismo de una escuela taller enfocada a la restauración de los ecosistemas costeros y litorales presentes en el entorno de la playa de El Algarrobico, una vez haya sido demolido el edificio que la ocupa actualmente.

Asimismo, en la mencionada escuela taller se atenderá la formación de jóvenes de cara a promover que éstos desarrollen en el futuro su labor profesional en el Parque Natural, incluidas las diversas formas de protección que se están diseñando en el área marina colindante.

Por otro lado, ambas partes se comprometen a contar con las empresas locales para la ejecución de las acciones objeto de este protocolo, siempre que ello sea posible y con estricta sujeción a la legalidad vigente.

Junta de Andalucía y Gobierno también elaborarán un plan de empleo 'verde' para el Parque Natural en base al protocolo general, que se desarrollará mediante la formalización de convenios específicos de colaboración con pleno respeto a la normativa general y sectorial que resulte de aplicación.