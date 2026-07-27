Greenpeace exige al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) iniciar el procedimiento de derribo del hotel de El Algarrobico

Hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - GREENPEACE

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace ha registrado este lunes un escrito en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) en el que solicita formalmente el inicio del procedimiento para la demolición del hotel de El Algarrobico, tras la anulación de su licencia de obras acordada por el Pleno municipal el pasado 7 de julio.

Según ha informado Greenpeace en un comunicado, la organización también ha pedido una reunión con el Consistorio para abordar el calendario y las actuaciones necesarias para ejecutar el derribo.

En el escrito, recuerda que la anulación de la licencia de obras, la clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección y la consolidada doctrina judicial sobre la ilegalidad del edificio "sitúan al Ayuntamiento ante la obligación de iniciar el procedimiento para restablecer la legalidad urbanística y la realidad física alterada".

También ha solicitado que se impulsen las actuaciones previstas con el resto de administraciones implicadas. La organización ha señalado que el edificio es "ilegal e ilegalizable" y "manifiestamente incompatible con la ordenación urbana".

"Durante demasiados años El Algarrobico ha sido el símbolo de un urbanismo que nunca debió imponerse sobre la legalidad y la protección del litoral. Hoy el Ayuntamiento tiene la oportunidad de pasar página. No hay tiempo para dilatar lo inevitable. Es el momento de restablecer la legalidad urbanística que la ciudadanía lleva tanto tiempo esperando", ha declarado el coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

La anulación de la licencia de obras ha supuesto, según Greenpeace, un "hito decisivo" en un proceso judicial y administrativo que se ha prolongado durante más de dos décadas.

La organización considera que este nuevo escenario debe concretarse en actuaciones que permitan ejecutar, "sin más dilaciones", la demolición del hotel y la restauración de la playa de El Algarrobico.

"Hemos esperado demasiados años para que el ayuntamiento haga un trámite administrativo que se puede realizar en un día. No podemos esperar otros tantos años para este siguiente paso. Cada nuevo retraso prolonga una situación de ilegalidad que los tribunales han acreditado y que retrasa la restauración ecológica del espacio que hoy ocupa la ruina ilegal de El Algarrobico", ha criticado Berraquero.