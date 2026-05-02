La Guardia Civil investiga la aparición de varios cadáveres en aguas de Almería

Playa de Mónsul, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA
ALMERÍA 2 May. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Almería ha abierto una investigación tras localizarse varios cadáveres en aguas de la provincia. Todas las hipótesis están abiertas, entre ellas, la de que estas personas pudieran viajar a bordo de una patera.
Fuentes de la Guardia Civil confirman este sábado a Europa Press la apertura de dicha investigación a fin de esclarecer la aparición de estos cadáveres.
Por el momento, la Guardia Civil no confirma ni número de cadáveres ni los motivos que pueden estar detrás de estas muertes ya que para ello ha abierto la pertinente investigación a fin de poder conocer qué ha podido suceder.