Hallado en Almería el tercer cadáver en una semana en aguas limítrofes a Cabo de Gata

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ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado el cadáver de una persona --el tercero en una semana-- en aguas próximas a la costa de Carboneras (Almería) después de que fuera localizado en el mar por un barco que atravesaba la zona durante la tarde de este miércoles diera aviso a emergencias.

Fuentes de próximas al operativo de emergencias han confirmado a Europa Press que fue sobre las 19,30 horas cuando un alertante dio aviso al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía al descubrir la presencia de un cuerpo en el mar.

Así, se movilizaron a miembros de la Guardia Civil que acudieron al lugar reseñado, a unas 15 millas al este de la costa de Carboneras, donde recogieron el cadáver y lo trasladaron hasta el Puerto de Garrucha, donde llegó sobre las 21,30 horas.

Se trata del tercer cuerpo que aparece desde el pasado domingo, cuando se encontró un primer muerto en la zona de Las Salinas y otro más el lunes, a unas 17 millas al sureste de Garrucha (Almería).

(EUROPA PRESS)