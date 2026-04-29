Herida en Almería tras sufrir un atropello por un turismo frente a la biblioteca Francisco Villaespesa

Calle Hermanos Machado, lugar en el que se ha producido el accidente. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, sobre la que hasta el momento no han trascendido más datos, ha resultado herida este miércoles tras sufrir un atropello por parte de un turismo frente a la biblioteca pública provincial 'Francisco Villaespesa', en la calle Hermanos Machado de Almería.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que un alertante avisó sobre las 15,50 horas del siniestro, por lo que se ha dado aviso a efectivos sanitarios del 061 y a la Policía Local.

La mujer, que se encontraba en el suelo de la vía, ha sido asistida por los equipos médicos sin que aún se haya concretado la gravedad del accidente. No obstante, desde los operativos policiales han señalado aparente lesiones leves en la perjudicada.