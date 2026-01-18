Herida una mujer de 41 años tras la colisión frontal entre dos turismos en la N-340A en Huércal-Overa (Almería)

ALMERÍA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 41 años ha resultado herida este domingo, 18 de enero, tras sufrir un accidente de tráfico en la colisión entre dos turismos en la carretera nacional N-340, a la altura de Huércal-Overa (Almería), según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El incidente tuvo lugar sobre las 14,10 horas de la presente jornada, momento en el que varios testigos alertaron del choque. A consecuencia del mismo, según informaba Emergencias de Andalucía a través de un mensaje en sus redes sociales, recogido por esta agencia, la circulación de la vía en el kilómetro 552 se mantenía condicionada en ambos sentidos.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y del Servicio 061. La víctima ha sido finalmente trasladada al Hospital Público Comarcal la Inmaculada, sin que haya trascendido información sobre la progresión de su estado de salud.