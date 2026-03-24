Herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en el puente del Río Andarax de El Puche, en Almería

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ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han sido atendidas, una de las cuales ha resultado herida y trasladada a un centro médico, tras el choque de dos turismos registrado este martes en el puente del Río Andarax, en la zona de El Puche, en la capital almeriense.

Fuentes del servicio unificado 112 Andalucía han explicado a Europa Press que ha sido sobre las 14,20 horas cuando se ha recibido un aviso automático del sistema de emergencias de un vehículo implicado sobre la posible colisión, por lo que se ha dado aviso a Policía Local y efectivos sanitarios.

Así, los medios desplazados han dado cuenta del choque entre dos coches, lo que ha obligado a atender a dos mujeres, una de las cuales según la Policía Local, ha sido derivada a un centro sanitario.