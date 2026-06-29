Ingresa en la UCI el varón que se lanzó al mar e chocar con el fondo en una playa de Almería

Archivo - Helicóptero Helimer 221 de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El bañista que tuvo que ser rescatado este domingo tras resultar herido al lanzarse al agua desde una zona acantilada y chocar con el fondo marino en el Playazo de Rodalquilar, en Níjar (Almería), permanece ingresado en la UCI.

Fuentes cercanas al caso han señalado a Europa Press que el afectado se recupera de las graves lesiones sufridas tras el impacto una vez rescatados por los servicios de Salvamento Marítimo y Guardia Civil en la zona.

El accidente se ha producido a las 12,30 horas, cuando testigos alertaron de los hechos tras ver al hombre tirarse al agua desde unas rocas de difícil acceso, por lo que desde el 112 se movilizó a Guardia Civil, Protección Civil de Níjar y Salvamento Marítimo, además de efectivos sanitarios.

Fuentes del Sasemar han explicado a Europa Press que fue necesario movilizar el helicóptero Helimer 221 para poder sacar al hombre del mar, quien quedó semiinconsciente en una zona de rocas.

Así, los medios aéreos consiguieron trasladarlo desde el sitio en el que había quedado hasta la ambulancia que lo evacuó a un centro sanitario minutos antes de las 14,00 horas.