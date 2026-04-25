La investigación 'Centinelas del hielo' del IES La Puebla gana el concurso 'Descubriendo la Antártida'

El equipo de IES La Puebla, de Vícar, recoge el primer premio del concurso ‘Descubriendo la Antártida’ en un acto celebrado en el campus en el marco de la Feria de la Innovación y la Ciencia. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL), en el marco de la Feria de la Innovación y la Ciencia, ha dado a conocer el equipo ganador y los finalistas del proyecto educativo 'Descubriendo la Antártida'. Se trata del IES La Puebla, con su trabajo 'Centinelas del hielo', como primer clasificado, seguido por el Colegio Diocesano San Ildefonso en el segundo puesto, con 'El espejo sucio del planeta', y el Colegio Compañía de María en la tercera posición, con 'Los pingüinos de la Antártida'.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, como premio, patrocinado por la Fundación Descubre, este centro de Vícar recibirá el próximo 12 de mayo la visita del "destacado" escritor, físico y divulgador Javier Cacho que, además, es miembro de la primera expedición científica española a la Antártida en 1986.

Con esta iniciativa se "consolida" el compromiso de la UAL con la divulgación científica y con el fomento de vocaciones investigadoras entre el alumnado preuniversitario de la provincia. Ha sido realidad gracias a la colaboración con la Subdelegación de Defensa y la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y ha servido como plataforma para que el profesorado universitario y de Secundaria colabore en el diseño y el desarrollo de proyectos científicos innovadores centrados en el ecosistema antártico, la sostenibilidad y el impacto del cambio climático.

De este modo, la UAL ha asegurado que "reafirma su apuesta por conectar ciencia, educación y sociedad, contribuyendo a formar una nueva generación comprometida con los grandes desafíos globales".

La fase final de 'Descubriendo la Antártida' ha dado continuidad a la actividad desarrollada el pasado 5 de marzo, cuando más de 200 estudiantes de 16 centros educativos, que han desarrollado 25 proyectos de investigación, participaron en una comunicación en directo con la Base Antártica Española 'Gabriel de Castilla', ubicada en la Isla Decepción.

Aquella experiencia permitió al alumnado conocer de primera mano el trabajo de científicos y personal militar en la Antártida, además de plantear preguntas basadas en sus propios proyectos. De entre todos, 18 trabajos procedentes de trece centros educativos de toda la provincia han sido seleccionados, y de ellos el jurado ha elegido a los tres mejores para confeccionar el podio definitivo.

Bajo este contexto, los proyectos presentados han abordado temáticas diversas y de "gran relevancia", como el impacto de la investigación antártica en sectores industriales como la cosmética, por ejemplo, o el estudio de los pingüinos como modelo para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Al hilo, la UAL ha valorado que el trabajo ganador, desarrollado por el IES La Puebla de Vícar, ha demostrado mediante uso de datos satelitales, experimentación en laboratorio y análisis climático que el deshielo acelerado de la Antártida, impulsado por el aumento del CO2, supone una amenaza directa para el futuro del litoral almeriense. El programa ha destacado "no solo por la calidad científica de las propuestas, sino también por su enfoque pedagógico".

A lo largo del proceso, el alumnado ha contado con la tutorización conjunta del profesorado de su propio centro y de la UAL, además de "experiencias únicas" como la conexión en directo con la base antártica gestionada por el Ejército de Tierra, o su participación en la Feria de la Innovación y la Ciencia.

Asimismo, los estudiantes también han tenido la oportunidad de interactuar con el oceanógrafo Antonio Tovar, especialista en contaminación marina y ciclos biogeoquímicos, durante la actividad 'Café con Ciencia'. En ella han participado catorce alumnos de diferentes centros, si bien hubo otra en el Auditorio del campus para todos los participantes, la charla 'Misión Antártida: explorar y hacer ciencia frente al cambio climático en el continente helado'.

Por su parte, Tovar profundizó en los retos actuales de la investigación polar y puso el cierre a un proyecto que deja huella. No en vano, como subrayan los organizadores en su valoración final, 'Descubriendo la Antártida' ha demostrado "ser una herramienta muy eficaz para despertar la curiosidad científica del alumnado de Secundaria, fomentando el pensamiento crítico y la conciencia ambiental".

En suma, la combinación de investigación aplicada, contacto directo con científicos y participación en eventos divulgativos "ha permitido acercar la ciencia a los jóvenes de una forma práctica y motivadora". El Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales ha sido el encargado de articularla desde la UAL.