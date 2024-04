Los jóvenes escritores muestran su talento con historias inspiradoras en la Feria del Libro de Almería

ALMERÍA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes escritores han acudido a la Feria del Libro de Almería para presentar "historias inspiradoras, en las que los lectores se ven reflejados y cuyas narraciones contribuyen a crear una sociedad cada día más saludable, solidaria y sostenible". Son textos escritos desde la propia experiencia y que hablan de temas "básicos" para las personas, como la salud, el amor o el mundo laboral, y cómo lo afronta su generación.

La escritora Emi Huelva ha presentado 'Todo lo que ganamos'; la almeriense Sheila Hernández un libro que "perfectamente puede ser un manifiesto generacional de vida", 'Soy joven, no gilipollas'; y Miguel Gane ahonda en el amor y el dolor en el poemario 'Puedes hacerme lo que quieras', según el detalle ofrecido por el Ayuntamiento de Almería en una nota de prensa.

Emi Huelva ha hablado y firmado su libro en la última jornada de la Feria del Libro de Almería, organizada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía y del Instituto de Estudios Almerienses de Diputación Provincial.

La obra 'Todo lo que ganamos' es "el legado de mi hermana Elena, que escribió 'Mis ganas, ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente'. Ella me pidió que yo hiciera una continuación de su obra y eso he realizado desde el punto en el que ella lo dejó, pero vivido desde mis experiencias, miedos y sensaciones". Emi Huelva ha explicado que el libro está dividido en dos partes, "la primera hasta que mi hermana se fue, y la segunda es el proceso que he vivido desde entonces. En ella explico que nada termina, sólo cambia, y todo lo que había de ella continúa conmigo. Comparto cómo continúo con su mensaje y con toda su filosofía que llegó a tanta gente. Ése es el objetivo".

Emi Huelva confiesa que escribir este libro ha sido una terapia sanadora. "Cuando plasmas en un papel todas tus emociones, las haces más reales y se quedan para siempre. Cuento mi experiencia y, si a alguien puede despertarle algo, pues soy feliz". Para Emi, la conversación con los lectores en eventos como la Feria del Libro de Almería está resultando "reveladora". "Les está gustando mucho a los lectores. Es un libro con un vocabulario muy ameno y que puede gustar tanto a niños como mayores. Me encanta escuchar sus historias y lo que les ha transmitido".

Aunque aboga por vivir el presente, reconoce que siempre le ha interesado la escritura y, por eso, desea continuar. "Ahora estoy disfrutando del proceso de este libro, pero a mí me encanta escribir y no cierro ninguna puerta. Me gustaría lanzarme, no sé cómo lo enfocaría. Ojalá pueda continuar con la escritura".

MANIFIESTO GENERACIONAL

La almeriense Sheila Hernández "es otra luchadora", en este caso en el "océano laboral". Periodista, ha creado 'Es.decirdiario', el primer periódico que tiene como plataforma Instagram, con casi un millón de seguidores. Como joven autónoma ya ha vivido muchas historias, que ha plasmado en su libro 'Soy joven, no gilipollas'. "Un relato honesto sobre los problemas de una generación", en los que se atreve con todo tipo de situaciones como el miedo, el amor, las relaciones familiares y el mercado laboral, entre otras. "Un ejemplo de cómo la resiliencia ante las adversidades puede ayudar a alcanzar tus sueños".

Sheila Hernández afirma que "todos hemos sido jóvenes y a todos, generación tras generación, nos han intentado tomar por estúpidos". El libro se inspira en un artículo escrito hace tres años cuando le ofrecieron 50 euros por llevar la comunicación y redes sociales de una organización y explotó sobre esta precariedad laboral en Instagram.

"Me siento muy orgullosa del artículo que escribí hace tres años. Nunca supe que el título que llevaría mi libro sería ése, pero cuando tuve las primeras reuniones con la editorial estaba claro. 'Soy joven, no gilipollas' no es un libro para una única generación, es para todas esas generaciones y para todas esas personas a las que en un momento determinado nos han tomado por estúpidas".

También ha estado presente en la Feria del Libro Miguel Gane, uno de los referentes de la poesía de su generación, que ha hablado de su nuevo poemario, 'Puedes hacerme lo que quieras', donde reflexiona sobre el amor y el daño. "Es una invitación al daño, pero también es un gesto de confianza ciega, es decir, de entrega". En el poemario reflexiona sobre las personas que poseen nuestro corazón, "sobre cómo, a través del amor, nos ponemos en manos de otros hasta tal punto de que quien te cura también te acaba hiriendo".