Juan Fernando López Aguilar analiza en Almería el papel de la UE ante el nuevo "desorden" geopolítico global

El europarlamentario socialista, exministro de Justicia y académico Juan Fernando López Aguilar en Almería. - PSOE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El europarlamentario socialista, exministro de Justicia y académico Juan Fernando López Aguilar ha ofrecido este jueves una conferencia en el Círculo Mercantil de Almería, titulada 'La UE ante el desorden geopolítico global', en la que ha expuesto su visión sobre el papel actual y los desafíos de la Unión Europea en el contexto internacional.

El acto ha contado también con la intervención de Andrés Sánchez Picón, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Almería, quien ha aportado su análisis sobre la evolución económica de la región y su importancia dentro del marco europeo, según ha informado el PSOE de Almería en una nota.

Durante la sesión se han planteado cuestiones clave en torno a la unidad europea, la proyección internacional de España y las estrategias necesarias para reforzar el papel de Europa en el escenario global.