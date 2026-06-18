La Junta confía en "una rectificación" del PSOE en Carboneras para cumplir la sentencia sobre el hotel del Algarrobico

Pleno del Ayuntamiento de Carboneras sobre la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico. - Marian León - Europa Press

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía espera "que haya una rectificación" por parte de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), de modo que se venga a "cumplir una sentencia" para avanzar hacia la restauración del paraje natural.

Así lo ha indicado la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, a preguntas de los periodistas en Jaén después de que el pleno del citado municipio acordara este miércoles por mayoría --con siete votos, cinco del PSOE y dos ediles no adscritos-- dejar congelada la anulación del permiso de obras hasta no tener más informes jurídicos sobre el impacto económico y patrimonial de la medida.

"Todos estamos de acuerdo porque, en teoría, todos queremos la devolución de un edificio que nunca debió de existir en esa playa, en ese espacio protegido y creo que debemos de dar la bienvenida, por ejemplo, a la señora Montero que ahora ha decidido que la eliminación y el suspender esa licencia de obra es el paso que hay que dar antes de la expropiación", ha afirmado García.

Al hilo, la consejera en funciones ha dicho esperar "que haya una rectificación por parte de los concejales del Grupo Municipal Socialista en el próximo pleno" del Ayuntamiento de Carboneras.

"Porque aquí solo se trata de cumplir una sentencia. No hay más informes preliminares, existe un informe del Consejo Consultivo, existe una sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que simplemente hay que cumplir, y es anular una licencia que ya está declarada como nula pero falta el último paso, que es el del pleno del Ayuntamiento", ha precisado.

Así las cosas, García ha lanzado un "bienvenidos todos", ya que "todos tenemos el mismo objetivo": la "demolición" del hotel del Algarrobico, pero con "cumplimiento de sentencia y procedimientos arreglados", como "siempre" se ha "defendido" desde la Junta.

Cuestionada por si es posible cumplir la sentencia sin este trámite, García ha apuntado que "existe un pronunciamiento del Tribunal Superior diciendo que, si en última instancia el Ayuntamiento de Carboneras no cumpliera con ese mandato, ellos podrían hacer la ejecución y la anulación".

"No sé cuál va a ser la decisión del Tribunal Superior de Justicia, si esperar al próximo pleno o actuar ellos de manera efectiva", ha añadido la titular en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente.