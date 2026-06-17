PSOE-A anuncia la suspensión de militancia de los ediles de Carboneras por aplazar la anulación del Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La dirección provincial del PSOE de Almería ha solicitado la suspensión temporal de militancia de los cinco concejales socialistas del Ayuntamiento de Carboneras, una medida que será ejecutada este jueves por los órganos federales del partido, después de que el Grupo Municipal Socialista votara en pleno a favor de dejar sobre la mesa el acuerdo para revisar de oficio y anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

Así lo ha expuesto el PSOE-A en un comunicado, tras acordar el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras este miércoles dejar sobre la mesa, hasta una sesión posterior, el acuerdo para la revisión de oficio y la anulación de la licencia de obras de establecimiento hotelero, a partir de la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela, a la que se han sumado los concejales del PSOE y la exedil del PP Ángeles Carrillo.

Tras esta decisión, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, anunció este mismo miércoles la apertura de expedientes a los cinco concejales socialistas al considerar que "no se han respetado las directrices facilitadas por los órganos del partido". Martín subrayó además que "el derribo del hotel de El Algarrobico no admite ni una sola demora más después de más de dos décadas de litigios judiciales".

Ante esta situación, el PSOE-A ha reiterado su "firme voluntad de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel". La formación ha subrayado además que los concejales socialistas de Carboneras se desmarcaron de la posición fijada por la dirección regional al votar a favor de aplazar hasta el próximo pleno en el que debía abordarse este asunto.

La formación ha insistido en que el hotel El Algarrobico "se va a tirar sí o sí". "Un atentado medioambiental de esta magnitud trasciende el ámbito de decisión política local y constituye una prioridad para el PSOE andaluz y federal", ha añadido.

Finalmente, el partido ha instado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras a votar en el próximo pleno a favor del acuerdo necesario para ejecutar la sentencia. Asimismo, ha respaldado el llamamiento al consenso realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para culminar el proceso.