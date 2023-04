Junta descarta más seguridad para el IES Portocarrero: "Es un hecho delictivo que no tiene que ver con educación"

ALMERÍA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Almería, Aranzazu Martín, ha discrepado este viernes sobre la necesidad de implantar las medidas de seguridad que reclaman el claustro de profesores y la AMPA del IES 'Sol de Portocarrero', y ha señalado que el apuñalamiento a un alumno de 15 en horario lectivo y en las pistas deportivas del centro "es un hecho delictivo que no tiene que ver con la educación".

"No quiero denostar, pero no es un centro conflictivo, sino un maravilloso centro", ha dicho a preguntas de los periodistas Martín, quien ha añadido que hechos como el acaecido este jueves "no se combaten con medidas de videovigilancia".

Martín, quien ha trasladado "los mejores deseos para su pronta recuperación" a la familia del menor, quien está ingresado en planta tras ser intervenido quirúrgicamente, ha subrayado que se trata de "un hecho absolutamente aislado que, casualmente, se ha producido dentro de un centro educativo", pero que "podría haber ocurrido en la calle".

"Entiendo a las familias, pero no es un centro en donde se suele producir este tipo de sucesos; fue en el centro, pero no como consecuencia de la actividad académica", ha afirmado para añadir que se trata de "dos grupos rivales de críos menores que habían peleado el día anterior y de un chaval que se metió por medio y, desgraciadamente, resultó herido, aunque afortunadamente no de gravedad y está bien".

La delegada ha asegurado que ni el IES 'Sol de Portocarrero' "ni ningún otro centro educativo" tiene "contempladas, ni muchísimo menos, medidas de seguridad" que, a su juicio, "en principio, parecen innecesarias", y ha aludido a garantías jurídicas respecto a la imagen de los menores para valorar la petición de cámaras de seguridad en el recinto.

Ha remarcado que los dos presuntos agresores no entraron por "una valla rota, que se rompen continuamente aunque se hacen labores de mantenimiento y se arreglan", sino que "saltaron" y ha señalado que el IES en un centro "muy grande" y la "zona donde este grupo atacó al otro o se enfrentaron quizás estaba un poco menos a la vista y quizás más desprotegida".

Martín ha apuntado, en esta línea y para desvincular la agresión del ámbito educativo, que la víctima no era objeto de acoso en el centro, "absolutamente nada", según ha remachado.

"Es un hecho delictivo que nada tiene que ver con educación, sino con la mala suerte, o a lo mejor con la buena suerte, no sabemos, porque si a lo mejor se hubiera producido fuera, pues no hubiéramos estado tan atentos de poder avisar y poder atender tan corriendo a ese chaval", ha concluido.