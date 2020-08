Junta habilita punto de recogida de muestras en Mojácar (Almería) para rastrear el brote en tres discotecas

ALMERÍA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha acordado habilitar un punto de recogida de muestras para pruebas PCR en Mojácar (Almería) para, así, "agilizar el rastreo" de personas relacionadas con el brote detectado entorno a tres discotecas del término municipal.

El Gobierno andaluz en Almería ha indicado que, durante el fin de semana, se han realizado pruebas a trabajadores de los locales y contactos directos. Según el Ayuntamiento de Mojácar, estas han arrojado 26 positivos, todos ellos empleados como camareros, si bien la Junta baja la cifra a 20, "que podría aumentar en los próximos días".

La medida se ha adoptado en el seno de una reunión convocada este lunes para abordar la situación en la provincia, donde en las últimas 24 horas se han registrado un total de 68 casos confirmados de covid-19, tres nuevas hospitalizaciones y dos nuevos brotes que suman nueve en investigación y cinco bajo control.

En el encuentro han participado el director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería, Diego Vargas, junto a la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa; el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte; y los directores de los distritos sanitarios de la provincia y los gerentes de los hospitales.

Desde la Consejería de Salud se ha valorado en un comunicado el "contacto permanente" con el ayuntamiento de Mojácar para intentar acotar "en el menor tiempo posible" este brote relacionado con el ocio nocturno. Junto al consistorio se ha decidido ubicar el punto de recogida de muestras en el campo de fútbol La Mata de esta localidad.

En la reunión se ha analizado la actual situación que existe en la provincia por la incidencia de la pandemia sanitaria con un total de 16 brotes, de los que dos están superados.

Tal y como ha explicado el director general, el objetivo es evitar que "haya una diseminación de contagios por coronavirus para intentar acotar en el menor tiempo posible el brote, en cuyo control ya están trabajando los rastreadores y el resto del personal sanitario del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería".

Hasta el momento ya se han realizado las pruebas a todos los empleados de los establecimientos y contactos directos de ellos y ahora se va a ampliar a personas que también hayan estado relacionados con los positivos de estos locales de ocio de esta zona del Levante de la provincia.

Vargas ha querido hacer un especial llamamiento a los jóvenes para que se extremen las precauciones ya que tal y como ha explicado "la responsabilidad no debe estar reñida con la juventud".

Para finalizar, ha remarcado la importancia de la responsabilidad individual de cada persona "para protegernos del covid-19" y de llevar a cabo las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias "que pasan por mantener el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y una buena higiene de manos".

LA ALCALDESA DEFIENDE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES

La alcaldesa mojaquera, Rosa María Cano, remarcaba a primera hora de este lunes a Europa Press que el brote "está totalmente controlado" y añadía que, al margen de la clausura de los tres establecimientos afectados por parte de la Junta andaluza, el ayuntamiento está "garantizando" el "aislamiento" de las personas que han dado positivo y que "cumplen la cuarentena".

Cano (PP) ha asegurado que las discotecas en las que trabajan los 26 camareros con coronavirus "guardaban todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias", al tiempo que ha destacado que la Policía Local está en posesión de vídeos de las inspecciones a los locales que "así lo certifican".

"Se están vertiendo bastantes bulos sobre estos locales y no queremos que la gente crea que el ocio nocturno está desorganizado en Mojácar. No es cierto porque, si fuera sí, hoy no tendríamos 26 casos controlados y centrados en camareros", ha dicho para precisar que hay otros seis casos "pero aislados y sin relación con este brote".

La alcaldesa ha informado de que efectivos de Protección Civil, Policía Local y "los propios concejales" están prestando asistencia a los 26 trabajadores que han dado positivo en covid-19 y "garantizando que no suponen ningún peligro para visitantes y residentes".

"Se les retira la basura, se les hace la compra, se va a la farmacia si lo requieren, y se atienden sus necesidades básicas para que puedan cumplir el aislamiento", ha precisado.

Cano ha situado en origen del brote en el hecho de que los afectados conviven "estrechamente" para abaratar el coste del alojamiento en alquiler, "que en estos meses es bastante considerable". "Son como temporeros. Se trasladan a Mojácar a trabajar y conviven, incluso no trabajando en el mismo local", ha ahondado.

"La mayoría no ha tenido inconveniente en dar sus datos de identificación para que nosotros podamos servir de apoyo a sus necesidades", ha trasladado la alcaldesa mojaquera, quien ha reiterado que en el municipio "está garantizada la seguridad en las discotecas".

Ha concluido remarcando que los locales "han cumplido" y el Ayuntamiento ha "vigilado". "No ha habido ningún establecimiento con pista de baile. Si había gente bailando, junto a su mesa, con reserva previa y para preveer que no excediera el aforo permitido", ha finalizado.

LOCALES CERRADOS "HASTA QUE NO SE CONFIRME LA COMPLETA DESINFECCIÓN"

En un comunicado posterior, el Ayuntamiento ha añadido que los locales de ocio nocturno implicados "permanecerán cerrados hasta que no se confirme la completa y perfecta desinfección y se certifique una plantilla libre de contagios".

Ha defendido que ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias, rastreadores y empresas implicadas y que su actuación "es de absoluta responsabilidad ante la crisis sanitaria".

"El Ayuntamiento ha puesto en marcha todas las medidas legales requeridas e incluso muchas más, reforzando servicios de limpieza y desinfección personalizadas en las playas y realizando desinfecciones en calles, plazas y en lugares susceptibles de mayor concentración de personas", ha señalado.

Por último, desde el Consistorio se ha subrayado que la "puntual circunstancia por la que ha atravesado el municipio en estos días no puede hacer pensar que el ocio nocturno esta desorganizado en Mojácar ni que no existen medidas de control entre todas las actividades que la localidad ofrece a sus visitantes".