La Junta no envió 'Es-Alert' por "criterios técnicos" para "no perjudicar" a población del incendio de Almería

Imagen del Puesto de Mando Avanzado por el incendio en Los Gallardos. A 11 de julio de 2026, en Turre (Almería, España). Puesto de Mando Avanzado establecido en Turre por el incendio de Los Gallardos, Almería, en presencia del consejero de Presidencia, E - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este sábado que desde la administración autonómica no se enviaron el pasado jueves mensajes de 'Es-Alert' para avisar a población que pudiera verse afectada por el incendio forestal declarado ese día en Los Gallardos (Almería) basándose en "criterios técnicos", y para "no perjudicar" a los propios vecinos.

Así lo ha trasladado el también vicepresidente primero del Gobierno andaluz en una atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado que con motivo de este incendio se ha instalado en Turre (Almería), y en respuesta a preguntas de los periodistas después de que políticos como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, criticaran desde la red social 'X' que no se enviaran mensajes de 'Es-Alert' a propósito de este incendio por el que han fallecido al menos doce personas.

Antonio Sanz ha replicado que la "polémica" que se ha generado sobre esta cuestión "sobre todo viene de quien no conoce cuál es el funcionamiento del 'Es-Alert', que, según ha remarcado, "siempre se activa con criterios técnicos", de modo que su envío o no es "una decisión que adoptan los profesionales de Protección Civil en función a las características concretas de la emergencia".

El consejero ha incidido en señalar que "en esta ocasión se valoró con criterios técnicos" que no se enviara el mensaje de 'Es-Alert', que, según ha continuado explicando, "se traslada a través de antenas de telefonía" que "tienen unas coberturas muy amplias", por lo que "es operativo para situaciones de comarcas o grandes poblaciones".

En esa línea, ha indicado que "lo que puede provocar un 'Es-Alert' en una población pequeña es que el mensaje de evacuación le llegue a poblaciones que no tienen nada que ver con este incendio, porque la expansión de la telefonía hubiera provocado que hubiéramos desalojado gran parte de la comarca".

También ha indicado que, en el caso de este incendio de Los Gallardos, al afectar a "una población tan pequeña", "tenía que afinarse muchísimo el mensaje" que se enviara de 'Es-Alert', porque "había que trasladar mensajes que, en un caso, eran de confinamiento" para una parte de la población, mientras que para otra era de "evacuación, y en otros casos era otro tipo de evacuación, e incluso las vías de evacuación eran distintas", ha relatado.

"Como no se puede disgregar, y no se puede diferenciar la zona con el 'Es-Alert', lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento, y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensajes" para evacuar la zona, ha continuado explicando el consejero, que ha incidido en subrayar que sólo se siguen "criterios técnicos" al respecto, y con el fin de que el mensaje que se envíe contribuye a "salvar vidas".

RÉPLICA A QUIENES "NO TIENEN NI IDEA DE CÓMO ES" EL SISTEMA 'ES-ALERT'

Sanz ha señalado que quienes han criticado que no se enviaran estos mensajes es que "no tienen ni idea de cómo es" ese sistema, porque en este caso se podría haber causado "más daño a la población" porque se habrían trasladado "mensajes confusos".

Además, ha indicado que en el marco de este incendio "se cayeron muchos postes de comunicación y hubo muchas poblaciones incomunicadas", lo que generaba una situación de "incomunicación" que hubiera impedido que estos mensajes tuvieran "efecto".

Sanz también ha reseñado que el alcalde de Los Gallardos trasladó a la administración autonómica que "él había tomado la decisión de comunicar vecino por vecino, mediante la movilización de voluntarios, de los concejales, de Policía Local", la situación que se estaba dando con el incendio, y "así lo hizo".

El consejero ha precisado que las personas que "lamentablemente" han fallecido también habían recibido información sobre "lo que tenían que hacer", pero "no hicieron caso y, lamentablemente, escogieron un camino que fue una trampa, porque eran caminos sin salida".

El titular andaluz de Emergencias ha puesto de relieve que "todos los expertos" coinciden en señalar que, en este caso, no era aconsejable el envío de 'Es-Alert' "por la confusión y los mensajes erróneos que hubieran llegado a la población", y ha señalado que "si alguien quiere polemizar políticamente con esto, no tiene ni idea de cómo es el 'Es-Alert'".

En ese punto, ha remarcado que "en Andalucía tenemos mucha experiencia de haber utilizado el 'Es-Alert'", y han sido "los primeros en utilizarlo" llegado el caso, como en las inundaciones del pasado invierno, cuando se utilizó "diez veces", según ha puesto de relieve.

"Si no se ha utilizado es por criterios técnicos, de los expertos", y tras un "análisis de la situación concreta", tras el que se concluía que "hubiera perjudicado más claramente a la población que haberle beneficiado".

El consejero ha concluido señalando que "polémicas de este tipo no ayudan en nada, sobre todo cuando la actitud de todos tiene que ser de sumar, colaborar, cooperar, coordinar entre todas las administraciones", y ha lamentado que ha visto "declaraciones políticas que en estos momentos están fuera de lugar". "Ayer vi a algunos ministros claramente interviniendo sobre eso, cuando lo que creo que no tienen ni idea de lo que es la aplicación del 'Es-Alert'", ha apostillado Antonio Sanz para concluir.