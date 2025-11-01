La Legión rinde homenaje al soldado Daniel Ruíz Mateo con un acto de honras fúnebres en Viator

VIATOR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

La Brigada de La Legión ha rendido homenaje este sábado al soldado Daniel Ruíz Mateo, destinado en la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayer, que falleció este viernes en una explosión.

Según ha informado el ministerio de Defensa en una nota de prensa, el acto de honras fúnebres ha tenido lugar en la Base Álvarez de Sotomayor, sede de la Comandancia del Campo Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor y la Brigada Rey Alfonso XIII, II de la Legión, a las 16,00 horas en el patio de armas, donde el soldado Daniel Ruiz Mateo ha sido despedido por los componentes de la Base, familiares y amigos.

Durante el desarrollo del mismo le fue impuesta la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Amarillo. El acto ha sido presidido por el jefe de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra, el general de división D. Javier Antonio Miragaya Prieto, acompañado por el jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión, el general de brigada D. José Agustín Carreras Postigo.