Libertad con medidas para el presidente de la Diputación de Almería y los otros cuatro detenidos en el caso Mascarillas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y los otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.

Fuentes judiciales han confirmado tras dos horas de declaraciones la decisión del juez instructor Eduardo Martínez, que investiga los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en esta nueva pieza, cuyo origen se sitúa en junio de 2021, a partir de un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19.

