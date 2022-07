La maestría de Tomatito cierra "con matrícula" el 55º Festival de Flamenco y Danza de Almería

ALMERÍA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La maestría de Tomatito ha cerrado "con matrícula" el Festival de Flamenco y Danza de Almería, que en su quincuagésimo quinta edición se ha desarrollado en numerosos espacios escénicos de la ciudad durante más de dos semanas.

Cantaba Camarón de la Isla que 'la virtud es la alegría que te alivia el corazón' y virtud es también que, tras Paco de Lucía, el guitarrista de cabecera más importante de su carrera, Tomatito, "pueda seguir regalando satisfacciones con una perpetua maestría cada vez que se sube a un escenario", como ocurrió en la noche de este viernes.

Fue el "gran colofón", que rozó las entradas agotadas en el Claustro de la Catedral, a un extenso programa de actividades, recitales y veladas organizadas por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento almeriense, según ha destacado este sábado el propio Consistorio.

Con un escolta ya de lujo, como su hijo José del Tomate, el cante de Kiki Cortiñas y Morenito de Íllora, las palmas de Antonio 'El Pescaíto' y la percusión de Johny Cortés, "Tomatito se convierte en figura de leyenda y postín cuando ataca las cuerdas de su guitarra como el costumbrismo de quien hace algo de forma innata".

Desde la introducción instrumental venida a tangos, pasando por las siguientes alegrías, donde jugó con el rasgueo sordo y arpegios agudos, pasando por ese dúo de guitarras recordando la balada 'Too Much' que firmó junto a Michel Camilo y que fue dedicada "al que ha sido el mejor guitarrista de todos los tiempos, Paco de Lucía". De hecho, hasta habría un guiño en uno de los puentes a su 'Entre Dos Aguas', no sería el único.

Tras cerrar el primer tramo del concierto con unas bulerías que navegan entre falsetas imposibles, Tomatito dejó solo en escena a José del Tomate. "Os dejo un solo con él, que le va a hacer un homenaje a mi tío", dijo. Se trata de El Niño Miguel, guitarrista que fue ensalzado en su día por el propio Paco de Lucía y de quien sublimó su zambra 'Embrujo y Magia', con esa lírica de clasicismo a lo Falla. Pieza de fuerza y técnica, el manejo de meñique con la última cuerda y de graves, en alternancia, fue magistral.

Con raza y postín, el grupo volvió al completo para reverenciar una versión especial de 'La Leyenda del Tiempo', donde se incluirían pasajes también de Camarón, como el estribillo de 'Pistola y cuchillo. Una delicatesen que se ha quedado en el repertorio después de la gira del año pasado, en la que Tomatito revisaba el legado de Camarón junto a los cantaores Antonio Reyes, Duquende e Israel Fernández.

El concierto afrontó el tramo final con una instrumental por rumbas, que tuvo recuerdo para 'La Tarara' y un buen momento de protagonismo para la percusión. El primero de los cierres llegaría con unos tangos con mucha jondura por parte de Kiki y Morenito, devenidos a bulerías en su parte final.

Como bis, y después de que el público esperara más de dos minutos aplaudiendo en pie, el elenco volvió para terminar, de nuevo, por unas bulerías que arrancaron con los primeros acordes de la también antológica 'Almoraima', de Paco de Lucía. "Un colofón de altura para un Festival que sigue escribiendo bellas páginas para el recuerdo en cada una de sus ediciones", ha valorado el Ayuntamiento.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Por otro lado, además de las propuestas de 'Plazeando', las dos de 'Tres a compás' y las cuatro noches de grandes eventos, dos en la Alcazaba y otras dos en el claustro de la Catedral, el 55º Festival de Flamenco y Danza de Almería ha tenido espacio para actividades complementarias que tienen que ver con la formación y la divulgación.

Indanza ha coordinado actividades formativas con los bailaores y bailarines Isaac Tóvar, Gloria del Rosario, Alfonso Losa y Concha Jareño durante estos días atrás. Y en la tarde de este viernes, el Museo de la Guitarra Antonio de Torres recibió el encuentro y conferencia participativa de José María Bandera y Carles Benavent, guitarrista y bajista, respectivamente.

Ambos acompañaron varios años a la leyenda de la guitarra Paco de Lucía, viviendo de cerca esa inquietud musical por innovar que desarrolló durante toda su carrera y que le convierten en el mejor guitarrista de todos los tiempos.

Bandera empezó recordando los consejos de su abuelo, el también guitarrista Antonio Sánchez, y aseguró que "las innovaciones que Paco incorporaba en sus discos, la forma de tocar, las melodías y armonías, eran asimiladas cada vez más rápido por el resto de guitarristas, lo que hizo que el nivel subiera muchísimo. Ir a cualquier parte del mundo y decir que eres guitarrista español asusta a cualquiera".

"Camarón nunca se separaba de Paco, siempre estaban hablando de hacer cosas, incorporar un arreglo, cambiar notas, formas de cantar y tocar. Escuchaban juntos una emisora que llegaba de Marruecos y tenían fichado a un cantante del que cogieron muchas formas de cantar y músicas a su manera", añadió.

Esta mente aperturista llevó a Paco de Lucía a crear, entre otras muchas cosas, el espectáculo 'Solo-Dúo-Trío', donde se presentaba con tres guitarras: Juan Manuel Cañizares, Bandera y el propio Paco. A través de Bandera, Paco de Lucía acabó conociendo a Carles Benavent, a quien pronto invitó a colaborar con él, siendo una colombiana su primer trabajo conjunto y que interpretaron al final del encuentro Bandera y Benavent.

"Paco de Lucía fue muy valiente conmigo porque al principio, en momentos en los que nos quedábamos los dos solos en el escenario, la gente abucheaba o llegaba a decir 'que se vaya el de la guitarra china', desde aquello me presentó muchos años como el de la guitarra china", ha afirmó el bajista.

Benavent dio algunas claves de su estilo, que le han convertido en un "referente indiscutible" del instrumento desde hace varias décadas. "Siempre entendí el bajo como algo más que un acompañamiento, siempre he tocado con pensamiento de crear mis propias falsetas y más en 'staccato' para generar las melodías de otra forma", comentó.