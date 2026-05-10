Maíllo anuncia una Ley Andaluza Integral contra la Corrupción para "igualar a corruptos y corruptores"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una acto en Almería. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha lanzado desde Almería sus medidas contra la corrupción, con una Ley Integral, en la que se "equipará corruptos y corruptores", que "impedirá que empresas corruptoras contraten con la Junta de Andalucía" y que facilitará que "devuelvan hasta el último euro de su patrimonio".

"Lo importante de la corrupción es qué respuesta hay que dar. Y la respuesta que hay que dar es limpiar la administración de prácticas corruptas y alejar a los corruptores que incitan a esa práctica corrupta", ha asegurado en este acto público, junto a la candidata de Por Andalucía por esta provincia, María Jesús Amate; y la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez.

Para Maíllo, "es escandaloso la diferencia de trato de los corruptos y de los que corrompieron a los corruptos", por lo que ha incidido en "igualarlos" con esa ley andaluza integral.

Ha considerado que la Diputación almeriense es "donde está la verdadera causa" de que el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, "adelantara en un mes las elecciones", ya que, ha dicho, este "no quería tener en campaña electoral la evidencia del caso de la corrupción de las mascarillas en la Diputación de Almería", en referencia a la citación judicial de dirigentes provinciales del PP previstas para finales de mayo.

El candidato ha recordado que el PP es "un partido condenado por corrupción en sentencia firme" y ha defendido que la respuesta política no puede limitarse únicamente a señalar a quienes ocupan cargos públicos, sino también a las empresas que "incitan y se benefician" de las prácticas corruptas. Así, ha llamado a los almerienses a "hacer una reflexión sobre el lugar donde el PP ha elegido que sea el epicentro de su corrupción".

Por otro lado, Maíllo ha reivindicando el voto para Por Andalucía por su papel de la izquierda "transformadora" en los avances sociales de los últimos años y ha señalado que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral o el reconocimiento del Estado palestino "no habrían sido posibles sin la presión y la presencia" de fuerzas como Por Andalucía en las instituciones.

"Queremos gobernar para hacer política y mejorar la vida de la gente", ha defendido, al tiempo que ha dicho que el PSOE tuvo experiencia de gobierno "y no asumieron la defensa blindada de servicios públicos y abrieron la vera de la privatización", mientras que el PP "le ha metido el turbo". Así, ha reivindicado a la coalición como "la izquierda útil" y ha señalado otras conquistas como el reconocimiento de Manuel José García Caparrós como víctima de la Transición.

Ha reiterado que PP y Vox "son indistinguibles" y ha asegurado que, por ejemplo, en materia agraria "hacen aparentar que son la voz del campo", aunque ha recordado que los 'populares' votaron a favor de Mercosur, al igual que el PSOE; y que "Vox dice que votó en contra y se erige como defensor, pero se han callado como lacayos con los aranceles que han puesto Trump a los productos agrarios que perjudican al pueblo andaluz y a la agricultura andaluza".

En este punto, ha interpelado "a los agricultores que tengan pensado votar al PP y a Vox" y les ha dicho: "¿En qué estáis pensando? Porque si pensáis en vuestros intereses, no podéis votar ni a la derecha ni a la extrema derecha".

"Si pensáis en los intereses de garantizar un recurso como el agua para las explotaciones de la gente que trabaja la tierra, tenéis que votar a la coalición por Andalucía que es consciente de esa carencia, pero tiene la garantía de un banco público de agua que mantenga la viabilidad de las explotaciones agrarias", ha apuntado.

En este punto, ha asegurado que la coalición se posiciona "garantizando un cuidado al sector primario que es fundamental para una agroindustria que tiene que ser y seguir siendo vector" del modelo productivo.

También ha instado a una reflexión sobre lo que construye el gobierno del PP y "el apoyo a una fuerza racista, clasista, fascista como Vox" en cuando a la regularización de las personas migrantes, punto en el que ha acusado al PP de "hacer el trabajo sucio a Vox", poniendo como ejemplo que el Ayuntamiento de Almería "está paralizando 1.200 expedientes de informes necesarios para seguir con la regularización".

Esto, a su juicio, demuestra que tenía razón cuando le dijo al candidato a la reelección del PP, Juanma Moreno, "eres Vox con sonrisa, pero eres Vox" y ha asegurado que frente a esto está la alternativa de Por Andalucía "que apuesta por una integración social y que se siente orgullosa de una regularización que le dé dignidad a las personas que han venido para generar riqueza, para trabajar, para educar a sus hijos".

También ha recordado que en el primer debate de la pasada semana "Por Andalucía fue la única que desnudó al PP y Monero Bonilla", pero también "hicimos propuestas y soluciones para Andalucía". "Para mí ese fue el valor fundamental, me sentí contento porque me di cuenta de que éramos los únicos que, además de criticar, hacíamos propuestas", ha señalado.

Según ha señalado, ese debate también demostró que Moreno "cuando no tiene toda esa protección mediática que le cubre y le cuida, se percibe como un rey desnudo, porque vive en un mundo ideal que le dicen los suyos, los 'halagadores', que se desvanece cuando le contrastas con quien le dice la Andalucía de la realidad".

Asimismo, se ha referido a la sanidad y ha señalado que "estar enfermo o enferma no es cuestión política, sí es cuestión de clase. La gente pobre, la gente sin recursos envejece más, enferma más. Pero no es ideológica".

En este punto, ha considerado este voto "determinante" para "una creíble y realizable recuperación del orgullo por lo público", lo que, ha asegurado, "se hace con política, pero no se va a hacer ni con el PP ni con Vox".

