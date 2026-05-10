El PSOE de Córdoba apela a que el 17 de mayo sea "el día de Andalucía" para recuperar los "mejores" servicios públicos

El candidato del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía el 17 de mayo, Esteban Morales. - PSOE DE CÓRDOBA

FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía el 17 de mayo, Esteban Morales, ha apelado este domingo en Fuente Carreteros a que "hagamos de la cita con las urnas el 17 de mayo el Día de Andalucía para que así podamos recuperar los mejores servicios públicos".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en una atención a medios junto al secretario general del PSOE local, Julio Salas, Morales ha referido que "un vecino de Fuente Carreteros necesita más de quince días para ver a su médico de familia, o perder toda la mañana para ir al especialista con una demora de más de tres meses, o hasta año y medio para poder tramitar el expediente y acceder a la Dependencia, o a un hijo o un sobrino en una clase de educación que tiene más niños de la cuenta".

"Estos son los servicios públicos que está dejando Moreno en estos últimos ocho años después de tener los mayores presupuestos de la historia de Andalucía, con más ingresos que nunca tenemos los peores servicios de nuestra historia reciente", ha apostillado.

En este sentido, ha comentado que este 17 de mayo "es un día importante para en el que necesitamos tu voto con María Jesús Montero para el Partido Socialista para que haya un cambio en Andalucía y tengamos los servicios públicos de calidad y con los plazos y atenciones que marca la ley que nos merecemos".

Salas, por su parte, ha criticado los recortes e incumplimientos que el municipio está sufriendo desde que gobierna Moreno, entre ellos el recorte horario médico del centro de salud a tres horas al día cuando llega la época estival, la supresión de pediatra hace ya varios años, recortes en Dependencia y en Educación, donde se suprimió un aula escolar hace años.

