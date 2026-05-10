Jorge Buxadé (Vox) acusa a Marlaska de ser un "traidor" y "no reconocer la labor de la Guardia Civil en ocho años" - EUROPA PRESS

LEBRIJA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha recordado este domingo en Lebrija (Sevilla) a los dos guardia civiles fallecidos el pasado jueves en Huelva, tachando al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "traidor" por no haber "reconocido durante ocho años la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

"Cuando desmantelas esa unidad para la cooperación en las operaciones contra el narcotráfico, cuando no reconoces la condición de profesión de riesgo a Guardia Civil y la Policía Nacional, es algo indigno", ha apuntado Buxadé durante un acto público de partido.

En referencia a las declaraciones de los últimos días en los que desde Vox pedían "alto o plomo" para acabar con el narcotráfico, el eurodiputado ha afirmado que él dice "plomo". En esta misma línea ha criticado al Gobierno Central explicando que el "luto de Vox no puede ser de silencio, tiene que ser de señalarles y denunciarles, porque ellos son los responsables y los cómplices de la muerte de esos guardias civiles".

"Cuando no estableces nuevas reglas de enfrentamiento contra el narcotráfico; cuando has dejado sin reconocer al campo de Gibraltar como zona especial singularidad para la protección de los vecinos. Te has convertido en el peor ministro de interior, el más indigno y el más indecente", ha recriminado el eurodiputado.



