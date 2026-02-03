Marlaska niega agresiones "graves" en los últimos 15 años en la cárcel de Almería, que está al 86,2% de su capacidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Senado. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que "no ha habido una agresión grave" en los últimos 15 años en el centro penitenciario de El Acebuche en Almería, que con un total de 1.017 internos en la actualidad se encuentra al 86,19 por ciento de ocupación que son atendidos por 388 trabajadores de los que 361 son funcionarios, es decir, "el 98 por ciento de la RPT".

Así lo ha manifestado en el Pleno del Senado a preguntas del senador del PP Jesús Caicedo, quien le ha afeado la "superpoblación" que padece la prisión almeriense puesto que, según sus cálculos, excede en "más de un 33 por ciento" su "capacidad óptima".

El ministro ha rechazado las "manipulaciones" y datos "sacados de contexto" que, según ha advertido, maneja el PP puesto que, conforme a sus cifras, el centro penitenciario cuenta con "una media de 2,6 internos por cada trabajador".

"El número de internos en el centro de Acebuche está por debajo de la media nacional y hemos hecho unas importantes inversiones en este último año y también en el año que ya ha iniciado", ha insistido.

Marlaska ha recordado que su departamento contabiliza desde 2022 "cualquier agresión" a funcionario penitenciario "aunque no cause lesión", sentido en el que ha rechazado que se hayan producido episodios de gravedad en la cárcel por parte de los reos hacia trabajadores.

Asimismo, ha ahondado en que este año se incorporarán al sistema 1.149 nuevos efectivos dentro de instituciones penitenciarias, toda vez que durante estos ocho últimos años "se han incorporado 8.700" y hay "8.700 plazas efectivas más", lo que eleva las previsiones a una cifra "récord" de 25.300 funcionarios, según ha detallado.

El responsable de Interior, quien ha tenido un recuerdo para los funcionarios de prisiones y aspirantes fallecidos y heridos del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha aprovechado también para reclamar al PP que desbloquee la proposición de ley con la que se pretende dar reconocimiento de "autoridad" a los funcionarios de prisiones.

Por su parte, Caicedo ha criticado el "fragante abandono institucional" que, según ha dicho, sufre la cárcel almeriense, lo que ha achacado a la "manifiesta incompetencia" del ministro para "gestionar de manera eficaz el sistema penitenciario español".

Así, ha asegurado que El Acebuche se encuentra "al límite" no solo por el número de reclusos que soporta sino también por el "déficit estructural de plantilla, una de las más envejecidas del país" que "apenas cubre el 80 por ciento de las necesidades" existentes, lo que deja el centro en una "situación de vulnerabilidad agravada por la inexcusable ausencia de personal médico".

El senador 'popular' ha abundado en los episodios "violentos" sufridos en el interior de la prisión, donde se da un "creciente número de agresiones a los funcionarios" y puede constatarse la "presencia de teléfonos móviles y de droga", pese a lo cual los funcionarios siguen "sin disponer de una más que justificada unidad canina".

"El Acebuche es uno de los --centros-- más insostenibles de nuestro sistema penitenciario", ha aseverado Caicedo, quien ha acusado al Gobierno de optar por "mirar hacia otro lado" y "dejar que la descomposición se extienda hasta que la apatía y la falta de voluntad política arrastren las instituciones".