Más de 150 mujeres rurales abordan en Vélez-Blanco (Almería) nuevas vías para reforzar su liderazgo

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la clausura del programa 'La Vuelta a la España Rural' en Vélez-Blanco. - SUBDELEGACIÓN

VÉLEZ-BLANCO (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El programa 'La Vuelta a la España Rural', impulsado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), ha reunido en Vélez-Blanco (Almería) a más de 150 mujeres para reforzar el emprendimiento, el liderazgo femenino y la titularidad compartida como herramientas de impulso al medio rural.

Las jornadas, celebradas en el teatro municipal de la localidad velezana, han contado con participantes procedentes de distintos puntos de la provincia y han incluido sesiones formativas sobre ayudas, innovación, emprendimiento, liderazgo y titularidad compartida, según ha informado la Subdelegación en una nota.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha clausurado el encuentro, donde ha destacado "el papel esencial que desempeñan las mujeres en el desarrollo y la sostenibilidad del mundo rural".

Durante su intervención, ha asegurado que "el campo almeriense no se entiende sin el trabajo, el esfuerzo y la capacidad de las mujeres que lo sostienen cada día". Martín ha señalado que iniciativas como esta "no solo ofrecen herramientas y conocimiento", sino que también "favorecen el contacto entre mujeres con inquietudes, retos y proyectos comunes". "Ese acompañamiento y ese reconocimiento mutuo son clave para seguir avanzando", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de continuar hacia la "igualdad real" en el ámbito rural, ya que "todavía existen ámbitos, como la titularidad compartida o la presencia en órganos de decisión, en los que queda camino por recorrer". "Que aún tengamos que explicar determinadas cuestiones refleja que el cambio está en marcha, pero no ha terminado", ha señalado.

El subdelegado ha enmarcado esta edición en la conmemoración del Año Internacional de las Agricultoras, que ha definido como "una oportunidad para visibilizar el papel de las mujeres rurales", así como para reforzar el compromiso con medidas "que garanticen su plena participación en igualdad de condiciones".

El acto de clausura ha puesto fin a unas jornadas que han combinado formación, intercambio de experiencias y espacios de encuentro entre mujeres emprendedoras del ámbito rural para impulsar su participación activa en el desarrollo económico y social de sus territorios. El encuentro ha contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.