Más de 500 jugadores y 27 equipos participan en Liga de Invierno de la Asociación de Futbolistas mayores de 43 años

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 jugadores y 27 equipos han participado en la Liga de Invierno de fútbol 7 de la Asociación de Futbolistas mayores de 43 años. En este sentido, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, entregó los trofeos a los ganadores en cada categoría, en los prolegómenos de la cena de clausura, y ha manifestado que "esta liga la integran jugadores que aman el fútbol y quieren seguir compitiendo ya en categoría master, con 43 años en adelante. Es una satisfacción comprobar el éxito de la misma con una amplia participación, buen ambiente y deportividad".

Además, la alcaldesa ha enmarcado que "desde el Ayuntamiento trabajamos en el proyecto de la Ciudad del Deporte Ambrosio Sánchez en la Vega de Acá, con la zona sur dedicada al fútbol, con tres campos de fútbol 11 de césped artificial, con posibilidad de subdivisión en dos campos de fútbol 7 transversales, o sea, seis campos de fútbol 7, que, entre otros, podréis usar para vuestra competición", según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Además, el presidente de la Asociación, Juan Francisco Sáez, ha agradecido la presencia y apoyo de la alcaldesa y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, y ha anunciado que para la Liga de Verano habrá un club más, con un total de 28 equipos.

En cuanto a los ganadores, el torneo se divide en tres grupos, siendo el A calificado como máxima categoría. En dicho grupo, el ganador ha sido Arenas Bar Las Tiendas. En el Grupo B, En Positiva Fútbol 7, mientras que en el Grupo C, Training Day. Los máximos goleadores han sido Francisco Hita Ramos (Grupo A), Antonio Ramón Guirado (Grupo B) y David Fornieles Soriano (Grupo C).

Por otro lado, en el premio a la deportividad, del Grupo A el ganador ha sido Juan Antonio Cuadrado Gallardo, del grupo B, Juan Antonio Hernández Elías y del grupo C, Miguel Ojeda Miras.

También se ha rendido homenaje a José María Sardaña Morales.