Más de 70 activistas de Greenpeace acceden al puerto de la central térmica en Carboneras (Almería) para exigir su cierre

Publicado 26/11/2018 11:20:33 CET

ALMERÍA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 activistas de Greenpeace de siete nacionalidades distintas han accedido este lunes a bordo de 45 kayaks al puerto de la central térmica de Endesa en Carboneras (Almería) para exigir su cierre a la compañía eléctrica.

Los activistas participan en esta acción de "protesta pacífica" portando pancartas con los mensajes 'Apaga el carbón' y 'No al carbón'.

La actuación se produce a menos de dos semanas del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en Polonia (COP24) y visibiliza que el carbón es el principal responsable del cambio climático en el mundo.

Greenpeace ha destacado que, según un reciente informe publicado por la plataforma 'Europe Beyond Coal', Endesa es responsable de 410 muertes prematuras, 14.000 ataques de asma en población infantil, 300 casos de bronquitis en adultos y más de 1.000 millones de euros en costes a la salud de la sociedad española.

La compañía eléctrica ya anunció en 2016 que no invertiría en sus térmicas de carbón de Compostilla y Andorra y la semana pasada confirmó que iniciará el trámite legal establecido para solicitar sus cierres. Sin embargo, Endesa no tiene planes de cierre para la central de Carboneras ni para la de As Pontes (A Coruña), y no ha confirmado el cierre completo de la de Alcudia (Mallorca), según ha señalado el colectivo.

"Es hora de que Endesa asuma un compromiso urgente y real en la lucha contra el cambio climático y la transición energética y establezca 2025 como el año límite para cerrar sus centrales térmicas de carbón y asegurar que sus centrales nucleares se van a cerrar a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación", ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.

Según han explicado desde la organización ecologista, la Central Térmica Litoral de Almería, ubicada en Carboneras, ocupa el puesto 49 en emisiones contaminantes de las 266 centrales que se han analizado en Europa, siendo responsable de 67 muertes prematuras y unos costes en salud que superan los 200.000 euros por sus emisiones en 2016. Además, es la tercera en España, y primera de Andalucía, en emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ya que emite más de cinco millones de toneladas al año.

Por todo ello, Greenpeace ha apuntado la necesidad de medidas urgentes y ambiciosas, como el fin del carbón y el resto de energías sucias y su sustitución por renovables, para frenar este grave problema con una intensa campaña de movilización y sensibilización.