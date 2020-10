La Mesa del Ferrocarril de Almería expresa su "alegría" ante los casi 600 millones presupuestados para Alta Velocidad

ALMERÍA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha trasladado su "gran satisfacción y alegría" ante los cerca de 600 millones de euros en inversiones que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la construcción y mejora de las conexiones ferroviarias de la provincia de Almería, especialmente a través de la implantación de la Alta Velocidad.

"Por fin y desde que en el año 2012 se librarán partidas millonarias para la construcción de los túneles de Sorbas, el Gobierno de España apuesta claramente por la finalización de los tramos de alta velocidad en la provincia de Almería, lo cual es un motivo de satisfacción para nuestra plataforma ciudadana", ha indicado en una nota el coordinador de la mesa, José Carlos Tejada.

Para la plataforma ciudadana, los 395 millones de euros para la línea entre Almería y Murcia significan "un impulso y una garantía" para los tramos que actualmente se encuentran en obras, ya que "van a tener el respaldo económico para que siga avanzando su construcción", sobre todo en el tramo entre Pulpí y Vera, al que "hay que darle un empujón".

Asimismo, han subrayado que los 193 millones de euros para la mejora de la línea convencional "supondrán la colocación de un tercer hilo que reconvertirá la plataforma existente en la actualidad de ancho ibérico en una plataforma de ancho internacional por donde podrán circular trenes AVE", lo que "será la continuación del Corredor Mediterráneo entre Almería y Granada".

No obstante, los miembros de la mesa apuntan que la adaptación de la línea con Granada a los estándares europeos es "un proyecto heredado del anterior ministro de Fomento Íñigo de la Serna" que "no solucionará" del todo la situación "al no modificarse en el trazado los grandes desniveles de la plataforma" por lo que la velocidad de un tren de altas prestaciones "no podrá desarrollar altas velocidades" a lo largo ciertos tramos. Pese a ello, reconocen que es "una mejora necesaria y urgente".

Del mismo modo, han valorado el presupuesto "mínimo" de 10.000 euros para el estudio informativo de la conexión ferroviaria con el puerto, que se traduce en que "por parte de Puertos del Estado se está pensando seriamente acometer la conexión ferroviaria del Puerto con la Estación; una reivindicación histórica de la mesa".

Para el colectivo, la planificación de las obras con pagos hasta 2026 según la planificación viene a ratificar por parte de Adif la posible fecha de finalización de los trabajos, que hasta ahora se han señalado para 2023.