La Mesa del Tren de Almería celebra que Huércal-Viator sea estación comercial pero señala que "sigue sin haber taquilla"

ALMERÍA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería ha celebrado que Renfe haya hecho oficial la declaración de Huércal-Viator como estación comercial, aunque ha advertido de que "sigue sin haber taquilla", lo que obliga a los viajeros a comprar los billetes por internet o en la estación de Almería, algo que considera "una limitación que Renfe debe resolver cuanto antes".

La plataforma ha señalado en un comunicado que esta declaración ha sido una "reivindicación que llevamos planteando desde hace más de diez meses" y que "se anunció en febrero, pero no se había hecho realidad hasta ahora".

La Mesa ha explicado que esta calificación permite que los viajeros compren billetes con origen o destino en Huércal-Viator para cualquier tren, "sin necesidad de acudir a la estación de Renfe en la capital para trasladarse en autobús hasta Huércal-Viator y de allí a la capital a su regreso, como ocurría hasta ahora".

Además, ha destacado que los viajeros "ya pueden viajar con sus mascotas o con sus bicicletas", algo que hasta ahora no estaba habilitado. Sin embargo, ha lamentado que, al no ser una estación accesible, los clientes con movilidad reducida no disponen del servicio de asistencia Adif Acerca, aunque ha asegurado que sí se facilita la ayuda en el intercambio entre tren y autobús en Almería y Huércal-Viator.

"Es una buena noticia que ha tardado en llegar, pero la valoramos de forma positiva porque nos queda todavía bastante tiempo para seguir en Huércal-Viator", ha subrayado el coordinador de la Mesa del Tren de Almería, José Carlos Tejada.

No obstante, ha asegurado que la plataforma mantiene su compromiso de exigir que Renfe "haga accesible esta estación" y ha reclamado a Adif que "empiece a plantear la accesibilidad universal" para que en el futuro los trenes de cercanías tengan parada también en estas instalaciones.