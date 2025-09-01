La Mesa del Tren critica el "escenario horribilis ferroviario" que padece Almería a causa del "olvido" de Renfe

Incendio declarado en la máquina de cola de un tren que cubría el trayecto entre Almería y Madrid. - AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, ha criticado este lunes la "situación horribilis ferroviaria" que vive Almería tras el incendio de parte del tren Alvia S730 con destino a Madrid que tuvo lugar a la altura de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real el pasado sábado, lo cual han achacado al "olvido ferroviario" que Renfe tiene con respecto a la provincia.

"Lo que ocurrió fue una situación bastante complicada", ha aseverado Tejada en declaraciones remitida a los medios ante la incidencia por la que hubo que evacuar a unos 210 pasajeros, si bien no se produjeron daños personales de consideración ni a causa de la avería ni en los momentos de desalojo del tren.

El portavoz de la plataforma ciudadana ve el incidente como una consecuencia de la "falta de mantenimiento" de las composiciones ferroviarias, tanto en el tren Talgo 6 como en el S730, por parte de la operadora, sentido en el que ha recordado otras incidencias de menor calibre detectadas durante el verano.

"Llevamos demasiados meses en una situación donde Renfe no ha hecho nada para mejorar la calidad del servicio", ha manifestado para subrayar el número de incidentes y averías acumulados que, a su juicio, deben solucionarse para poder tener "un servicio ferroviario de calidad" sin esperar a que entre en funcionamiento la Alta Velocidad.

La Mesa del Ferrocarril ha exigido "soluciones" a Renfe Operadora y ha recordado que ya solicitaron una reunión con su presidente en abril y aún no han recibido respuesta. "El olvido ferroviario que tiene Renfe Operadora con Almería es totalmente intolerable", ha declarado Tejada, quien ha anunciado que continuarán "trabajando y tocando puertas" para resolver la situación.

El coordinador ha precisado que el incidente se produjo presumiblemente por problemas en el grupo electrógeno, un sistema mixto de diésel que genera 6,6 kW y permite la circulación en alta velocidad. "Si no se sustituye el Talgo 6, es urgente que la segunda cabecera tractora empiece a funcionar para evitar incidencias", ha argumentado.

Tejada ha anunciado que seguirán presionando, incluso contactando con el subdelegado del Gobierno, José María Martín, para exigir mejoras en el servicio ferroviario de Almería, dado que la actual situación de "escenario horribilis" requiere una solución "inmediata".